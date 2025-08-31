Pachet 2. TVR Info, care l-a dat pe Iliescu mort, când era viu, revine cu informații la fel de... adevărate

TVR, care l-a dat pe Ion Iliescu mort pe vremea când încă era viu, revine cu informații la fel de... adevărate.

Mai exact, TVR Info, postul public care a rămas celebru pentru știrea falsă privind moartea lui Ion Iliescu pe vremea când fostul președinte era încă viu, a revenit în actualitate cu o nouă rundă de informații discutabile.

Potrivit „sursele TVR”, concedierile din administrația publică ar urma să fie amânate pentru jumătatea lunii septembrie, deși decizia oficială nu a fost confirmată de coaliția de guvernare, ca și când de vină este PSD.

Relatările televiziunii au mai notat că premierul Ilie Bolojan ar fi propus creșterea procentului de disponibilizări din administrațiile locale de la 25% la 45%, considerând că prima variantă nu ar aduce economii reale, în condițiile în care multe instituții nu aveau schema completă.

În realitate, reuniunea liderilor coaliției, începută duminică la ora 13.00 la Palatul Victoria, s-a concentrat pe calendarul strâns impus de premier, care vizează asumarea răspunderii Guvernului în Parlament. Măsurile pentru administrația publică au rămas punctul nevralgic, dar pachetul de austeritate nu a fost abandonat, ci urmează să fie finalizat în perioada următoare, mai informează sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News