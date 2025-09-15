Data publicării:

EXCLUSIV  Orice greșeală va fi cuantificată. Ambasadorul George Maior despre diferența dintre intelectual și om de stat (VIDEO) 

Invitat la emisiunea De Ce Citim, pentru a vorbi despre cartea „Manageri ai istoriei. Studii şi eseuri despre teoria şi practica puterii în istorie, înainte de inteligenta artificială”, editura RAO, 2025, ambasadorul George Maior a ținut să arate încă din debut diferența dintre un analist și un om de stat, atunci când afirmi ceva la nivel public. 

 

„Este o relație simbiotică între activitatea intelectuală, pedagogică și practica diplomatică, dar și diferențe fundamentale. Îmi aduc aminte cum spunea un mare diplomat, de asemenea și un mare profesor, pe nume Henry Kissinger – „diferența între un intelectual, un analist și un om de stat, un diplomat este următoarea: un analist poate emite o judecată de valoare, o părere. Dacă ea este greșită poate scrie o altă carte, în timp ce un om de stat sau un diplomat nu are acest lux, orice greșeală va fi cuantificată și în plan personal, dar și, mult mai important, ceea ce înseamnă interesul statului. ”Aceasta este o sintagmă, o zicere importantă care m-a marcat încă din tinerețe și am fost atent la cele două dimensiuni.”

