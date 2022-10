OPEC a redus producția de petrol pentru a face jocul Rusiei? Bogdan Chirieac: Aici nu e vorba de politică, e vorba de bani

OPEC a anunțat că va reduce producția de petrol, astfel încât prețul barilului să nu mai scadă, însă în spatele acestei inițiative ar fi interesele Rusiei și nu cele ale producătorilor de petrol, susține SUA. De altfel, gestul președintelui rus de a-și oferi haina unui lider arab a stârnit suspiciuni ale unei alianțe informale dintre cele două națiuni.

”Nu există o alianță și nu are cum să fie, pentru că Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt foarte legate de Statele Unite. E adevărat că un emirat, Dubai, parte a EAU are o conexiune foarte puternică și cu Federația Rusă, dar aici nu e vorba de politică, e vorba pur și simplu de bani, fiindcă ce vrea președintele Biden, să scadă prețul la petrol, ne-ar ajuta pe toți, ne-ar da o gură de oxigen. Nici Arabia Saudită, nici EAU nu au dat de înțeles că se îndreaptă către lucrul acesta. Lor le convine prețul ridicat la petrol și prețurile aberante la gaze. E vorba de bani aici, Putin are interes să obțină bani pentru a-și finanța efortul de război”, a afirmat Bogdan Chirieac la Realitatea PLUS.

OPEC+ reduce drastic producţia de petrol

OPEC+, grup compus din Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol şi alţi mari producători de ţiţei, a decis cea mai semnificativă reducere a producţiei de petrol de la pandemia din 2020. Preşedintele SUA, Joe Biden, s-a declarat dezamăgit de această decizie.

Reuniţi la Viena, reprezentanţii celor 13 state membre ale Organizaţiei Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi ai celor 10 state aliate, aflate sub umbrela OPEC+, au convenit ca, începând din noiembrie, să-şi reducă producţia cu două milioane de barili pe zi (bpd), pentru a sprijini creşterea preţurilor.



"Decizia este tehnică, nu politică", a afirmat ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail al-Mazroui.



Cotaţia barilului de ţiţei a scăzut la aproximativ 90 de dolari, de la 120 de dolari în urmă cu trei luni, din cauza temerilor privind recesiunea, a majorării dobânzilor şi a aprecierii dolarului.



SUA au făcut presiuni asupra OPEC să nu reducă producţia, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Citește mai multe AICI

Gazprom avertizează că preţurile europene la gaze ar putea creşte iarna aceasta cu 60%

Gazprom a anunţat marţi că preţurile europene la gaze ar putea creşte iarna aceasta cu 60%, la peste 4.000 dolari per 1.000 metri cubi, deoarece exporturile şi producţia companiei ruse de stat continuă să scadă, în urma sancţiunilor occidentale, transmite Reuters.

Fluxurile de gaze din Rusia, principalul furnizor al Europei, s-au situat la un nivel redus anul acesta, după ce o rută a fost închisă când Moscova a trimis trupe în Ucraina, în februarie, şi după ce sancţiunile au dus la o dispută privind echipamentul folosit pentru gazoductul Nord Stream 1. Ca rezultat, preţul gazelor a crescut.



"Preţurile gazelor pe piaţa spot din Europa au atins 2.500 dolari (per 1.000 metri cubi). Conform unor estimări conservatoare, dacă tendinţa persistă, preţurile vor depăşi 4.000 dolari per 1.000 metri cubi iarna aceasta", susţine Gazprom. Citește continuarea AICI

