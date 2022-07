Omul care a schimbat bancul macabru din Galați, prof. dr. Nechita: Aici e boala noastră, a sănătăţii româneşti

"Îl avem invitat pe domnul Aurel Nechita, omul care este responsabil de faptul că a schimbat un banc macabru de aici din Galaţi, anume că atunci când ai nevoie de un doctor, trebuie să iei trenul de la ora 5 spre Bucureşti. A reuşit să creeze în Galaţi o facultate de medicină şi nu numai", a precizat Aurel Vlaicu, moderatorul emisiunii.

"Bună ziua, şi îl salut şi pe domnul doctor Val Vâlcu. Mie îmi place titlul ăsta de doctor cel mai mult. Vreau să pun şi o etichetă pe aceste realizări, prezente, trecute şi viitoare. Mă străduiesc, cu toţi colegii mei, să facem aici în estul României un pol de sănătate", a intervenit prof.dr. Aurel Nechita.

"Toţi colegii din Parlament îmi spun doctore"

"În Parlament am ales comisia de învăţământ, sunt vicepreşedintele Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor. Vă spun şi de ce. Nu pentru că aş pleca din sănătate. Practic, toţi colegii din Parlament îmi spun doctore, nu îmi spune niciunul profesor. Asta pentru că de doctori este nevoie peste tot. În plus, am dezvoltat învăţământul superior medical. Dacă nu ai specialişti, poţi avea infrastructură, aparatură medicală, e degeaba. Aici e boala noastră, a sănătăţii româneşti", a punctat Aurel Nechita, deputat PSD.

"Da, şi tocmai am discutat cu un coleg al dumneavoastră, cu profesorul Florin Buicu. Cifrele sunt încurajatoare, a crescut numărul medicilor de la 54.000 la 62.000. Mai avem de recuperat până ajungem să ne aliniem mediei europene, dar iată că s-a schimbat fluxul. Nu mai avem reflux, începe să crească numărul de medici. O veste şi mai bună, mulţi sunt rezidenţi care vor veni ca medici specialişti în cel mult şase ani. Şi sistemul de învăţământ din România este suferind, să nu spunem bolnav. Aşteptăm programul Romania Educată, să se vadă efectele. Vorbim de învăţământul de şcoală primară, ruralul, urbanul mic, liceele", a precizat Val Vâlcu.

De ce merg românii să se trateze în străinătate. Prof. dr. Vlad Ciurea: Știți cum este? Se face un fel de șir indian...

Prof.dr. Vlad Ciurea, neurochirurg la Spitalul Clinic Sanador, a vorbit despre românii care aleg să se trateze în străinătate.

Dr. Vlad Ciurea, neurochirurg la Spitalul Clinic Sanador, a fost întrebat la DC NEWS de ce mulți români aleg să plece să se trateze în străinătate. Profesorul a dezvăluit că, în ultimii ani, "s-a făcut un fel de șir indian", iar oamenii care au aflat de medicii și aparatura performantă de la Spitalul Clinic Sanador au ales să își facă tratamentul în România.

"Au reușit foarte bine doctorii plecați din România", a spus Vlad Ciurea, atunci când a explicat ce diferențe există între creierul românilor şi al celor din alte ţări, afirmând că românii au un IQ foarte bun și că sunt perspicace.

"Da, dar din păcate au plecat doctorii, dar au plecat și pacienții. De ce? Iată aici am văzut și aparate mai performante ca în Occident, instalații, medici buni. Ce le-ați spune românilor care se duc la tratament în străinătate?" l-a întrebat ulterior jurnalistul Val Vâlcu.

Vlad Ciurea: Se face un fel de șir indian. Dacă primul caz este rezolvat bine, tot șirul vine în continuare

"Știți cum este? Se face un fel de șir indian. Dacă primul caz este rezolvat bine, tot șirul vine în continuare și atunci acești pacienți care poate că acum zece ani nu cunoșteau centrul medical Sanador și nu cunoșteau valoarea tehnologiei și a doctorilor, și a echipelor care sunt la acest nivel, nu puteau să asimileze dacă este comparativ mai bun sau măcar la fel ca în străinătate.

Două lucruri au crescut. În primul rând a crescut întregul proces de dotare medicală, de inteligență a spitalului Sanador, de nume, personalități medicale care sunt aici și își desfășoară activitatea și, desigur, tehnologia, aparatura. Este foarte important să ai aparatură de ultimă generație ca să o poți compara exact cu aparatura din spitalele din Turcia sau din vestul Europei care, într-adevăr, sunt la un nivel deosebit. Având cele două, și rezultatele sunt comparabile.", a răspuns Vlad Ciurea.

