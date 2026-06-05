Oil Terminal, în centrul unui val de litigii legate de proiectul IULIUS și terenul de 38 de hectare

Oil Terminal raportează un val de litigii deschise de un acționar minoritar semnificativ, care deține peste 3% din capitalul social al companiei. Acțiunile vizează, printre altele, parteneriatul Oil Terminal cu IULIUS Real Estate/IULIUS Real Trade, un teren de 38 de hectare, situațiile financiare ale companiei, precum și publicarea unor documente considerate relevante pentru acționari și investitori.

Compania a transmis, în perioada 29 mai - 4 iunie 2026, mai multe rapoarte curente către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care informează piața cu privire la litigiile inițiate de Dumitrescu Andrei Sebastian, acționar care deține 100.404.954 de acțiuni, care reprezintă 3,35% din capitalul social al Oil Terminal, scrie DC Business.

Ce solicită acționarul în instanță

Acționarul a inițiat cinci litigii împotriva Oil Terminal, se arată în primul raport curent transmis în 29 mai. Cel mai important dintre acestea vizează suspendarea imediată a asocierii dintre Oil Terminal și IULIUS Real Estate și interzicerea oricăror acte de dispoziție sau construcție pe terenurile vizate, menționate în document ca având 38 de hectare.

Acțiunea a fost formulată sub forma unei ordonanțe președințiale, o procedură accelerată prin care pot fi solicitate măsuri provizorii până la soluționarea pe fond a litigiului. Primul termen de judecată în acest dosar este programat pentru 8 iunie 2026.

„Miza acestui dosar pare să fie blocarea temporară a unor efecte ale parteneriatului dintre Oil Terminal și IULIUS Real Estate, până la clarificarea disputei în instanță”, mai precizează DC Business.

Contestații privind Raportul Financiar 2025 și parteneriatul cu IULIUS

Un alt dosar vizează anularea parțială a Raportului Financiar Anual 2025. Potrivit raportului transmis de companie, acționarul solicită anularea parțială a documentului pentru ceea ce reclamantul descrie ca fiind omiterea unor venituri de 2 milioane de euro, reprezentând taxă de superficie, și raportarea ilegală a terenurilor.

În același dosar, acționarul solicită și suspendarea imediată a parteneriatului dintre Oil Terminal și IULIUS Real Trade. Acestea sunt susținerile reclamantului, urmând să fie analizate de instanță.

Un dosar similar, tot sub forma unei ordonanțe președințiale, a avut termen indicat pentru 2 iunie 2026. Și în acest caz sunt vizate anularea parțială a Raportului Financiar Anual 2025 și suspendarea parteneriatului cu IULIUS Real Trade.

Dispute privind raportul trimestrial al companiei

Iar litigiile nu se opresc la raportul anual. Acționarul a deschis și acțiuni legate de Raportul trimestrului I al anului 2026, publicat de Oil Terminal la 14 mai 2026.

Un dosar vizează anularea raportului trimestrial, iar celălalt, formulat sub forma unei ordonanțe președințiale, urmărește suspendarea provizorie a efectelor acestuia. În cazul cererii de suspendare, raportul Oil Terminal indică primul termen de judecată la 3 iunie 2026.

Prin urmare, disputa nu vizează doar asocierea cu IULIUS, ci și modul în care compania a raportat anumite informații financiare și patrimoniale către piață.

Noi dosare pentru publicarea unor documente

După cele cinci litigii raportate la finalul lunii mai, Oil Terminal a informat piața, pe 3 iunie, despre alte două dosare noi inițiate de același acționar.

Primul dintre ele are ca obiect obligarea companiei la publicarea neanonimizată și în format BVB a Prospectului de Emisiune din anul 1998, în timp ce al doilea dosar vizează obligarea Oil Terminal la publicarea integrală, pe platforma BVB și în Monitorul Oficial, a unei decizii din 31 mai 2026 a C.Ex. C Popular Constanța, potrivit raportului curent transmis de companie. Oil Terminal precizează că informațiile privind aceste dosare au fost preluate de pe portalul instanțelor de judecată.

Compania a transmis, pe 4 iunie, un nou raport curent privind încă un litigiu. În acest dosar, acționarul solicită obligarea Oil Terminal la publicarea neanonimizată, în format BVB și în Monitorul Oficial, a Acordului de asociere încheiat la 14 septembrie 2023.

Opt litigii înregistrate într-un interval scurt

Din cele trei rapoarte curente transmise de Oil Terminal rezultă că, într-un interval de mai puțin de o săptămână, acționarul a inițiat opt litigii împotriva companiei.

Ele pot fi grupate în trei categorii principale: litigii privind suspendarea sau blocarea parteneriatului cu IULIUS, litigii privind anularea sau suspendarea unor raportări financiare ale Oil Terminal și litigii prin care se cere publicarea unor documente, inclusiv prospectul de emisiune din 1998 și acordul de asociere din 2023.

Compania va întreprinde toate demersurile necesare pentru apărarea intereselor sale legitime și va informa acționarii și investitorii cu privire la soluțiile care vor fi pronunțate în aceste dosare, se arată în fiecare raport.

Importanța conflictului pentru investitori și piața de capital

Acest subiect este relevant atât pentru acționarii Oil Terminal, cât și pentru piața de capital, deoarece implică o companie listată, cu acționariat majoritar de stat, și un parteneriat cu impact economic semnificativ.

În centrul disputei se află transparența față de investitori, modul de raportare a unor elemente financiare și patrimoniale și asocierea cu un dezvoltator privat pentru terenuri importante aflate în portofoliul companiei.

Până la o decizie a instanței, acuzațiile și cererile formulate în dosare trebuie tratate ca susțineri ale reclamantului. Totuși, numărul mare de litigii deschise într-un interval scurt și obiectul acestora indică o escaladare a tensiunilor dintre acționar și conducerea Oil Terminal.

Pentru investitori, următoarele termene de judecată și eventualele soluții pronunțate de Tribunalul Constanța vor fi importante, mai ales în dosarele care vizează suspendarea parteneriatului cu IULIUS și publicarea acordului de asociere din 2023, mai precizează DC Business.

Informații despre Oil Terminal

Oil Terminal SA este o companie înființată în 1898, sub denumirea „Steaua Română”, și ocupă astăzi o poziție strategică în zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal pentru importul și exportul de țiței, produse petroliere și petrochimice la nivel național.

Compania, listată la Bursa de Valori București din 30 ianuarie 1998 și administrată în sistem unitar, oferă servicii de primire, încărcare, descărcare, depozitare și condiționare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide, atât pentru import și export, cât și pentru tranzit. Terminalul petrolier din Constanța este unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei, fiind amplasat la intersecția principalelor culoare de transport maritim dintre Asia, Europa Centrală și de Vest și Orientul Apropiat.

Oil Terminal SA este conectată la rafinăriile din România prin intermediul Conpet SA, care asigură transportul țițeiului prin conducte subterane incluse în sistemul național de transport. În plus, terminalul are legături directe la rețeaua feroviară, rutieră și la Canalul Dunăre-Marea Neagră, ceea ce îi consolidează rolul logistic și strategic.

Compania are ca obiect de activitate codul CAEN 5224 - manipulări, un capital social de 58.243.025,30 lei, iar statul român, prin Ministerul Energiei, deține 59,62% din capital. La finalul anului 2021, societatea a raportat un rezultat net de 752.696 lei, o cifră de afaceri de 212.300.000 lei și un număr de 947 de angajați, potrivit Ministerului Energiei.