FNGCIMM lansează invitația de participare pentru selecția intermediarilor financiari în cadrul produsului „Garanția de portofoliu din fonduri proprii – FNGCIMM”

Prin această inițiativă, FNGCIMM urmărește extinderea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, profesiile liberale, fermierii care desfășoară activități economice sau agricole, asociațiile agricole și start-up-urile, prin facilitarea acordării de credite garantate în condiții simplificate și eficiente.

Produsul „Garanția de portofoliu din fonduri proprii – FNGCIMM” reprezintă un mecanism de partajare a riscului de credit, prin care FNGCIMM preia o parte din riscul asociat portofoliilor de credite eligibile acordate de intermediarii financiari parteneri, în baza convențiilor de garantare încheiate cu aceștia.

Acest tip de garanție oferă multiple avantaje:

simplificarea procedurilor de garantare;

reducerea birocrației pentru beneficiarii finali;

accelerarea procesului de aprobare a finanțărilor;

stimularea diversificării produselor de creditare;

creșterea accesului la finanțare pentru IMM-uri și alte categorii eligibile.

În cadrul procesului de selecție pot participa instituțiile de credit definite conform OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, precum și instituțiile financiare nebancare (IFN) definite conform Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.

Procesul de selecție a intermediarilor financiari, se va desfășura în trei etape:

1. Preselecția intermediarilor financiari;

2. Procesul de due diligence;

3. Negocierea, aprobarea și semnarea convențiilor de garantare.

În etapa de evaluare, FNGCIMM va analiza capacitatea operațională și financiară a solicitanților, experiența relevantă în finanțarea beneficiarilor eligibili, strategia de implementare, precum și capacitatea de gestionare a portofoliilor de credite garantate.

Instituțiile interesate sunt invitate să transmită Cererea de exprimare a interesului (CEI), împreună cu documentația aferentă, la adresa de e-mail: garantieportofoliu@fngcimm.ro, până la data de 01.07.2026.

Documentația completă aferentă invitației de participare este disponibilă pe site-ul oficial al FNGCIMM în secțiunea https://www.fngcimm.ro/garan%C8%9Bia-de-portofoliu-din-fonduri-proprii-fngcimm

Prin dezvoltarea acestui produs de garantare, FNGCIMM își reafirmă rolul de partener strategic al mediului de afaceri și al sistemului financiar, contribuind activ la îmbunătățirea accesului la finanțare și la susținerea dezvoltării economiei românești.

Despre FNGCIMM

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN este o instituție financiară nebancară specializată în garantarea creditelor și implementarea programelor destinate susținerii mediului de afaceri din România. FNGCIMM facilitează accesul IMM-urilor la finanțare și contribuie la dezvoltarea economică sustenabilă.