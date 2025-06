Oana Ţoiu, propusă de USR la Externe, a scris pe X că Trump şi Vance fac bullying, iar Putin a otrăvit-o pe soţia lui Zelenski

Oana Ţoiu, cea propusă de USR să ocupe poziţia de ministru al Afacerilr Externe, a postat, cu câteva luni în urmă, pe reţeaua X, un mesaj cel puţin nefericit în acest context, referitor la preşedintele SUA, Donald Trump şi la vicepreşedintele JD Vance.

"As an Eastern European I can surely say that Zelenskyy will not give in to Trump’s and Vance bully disrespectful tactics. Remember that THE MAN did not give up when Putin poisoned his wife.", a scris Oana Ţoiu pe X.

Traducere: "Ca est-european, pot spune cu siguranță că Zelenski nu va ceda în fața tacticilor grosolane și lipsite de respect ale lui Trump și Vance. Să nu uităm că OMUL nu a cedat nici măcar atunci când Putin i-a otrăvit soția."

Pe cine trimite USR în Guvernul Bolojan

Comitetul Politic al Uniunii Salvaţi România a votat sâmbătă cu privire la intrarea la guvernare în coaliţia proeuropeană condusă de Ilie Bolojan şi propunerile de miniştri cu care USR va veni în noul Executiv.



S-au înregistrat 191 voturi pentru intrarea la guvernare, 9 abţineri şi 3 împotrivă.



Cei patru miniştri USR care vor face parte din Cabinetul Bolojan sunt: Diana Buzoianu (Ministerul Mediului), Oana Ţoiu (Ministerul Afacerilor Externe), Radu Miruţă (Ministerul Economiei şi Digitalizării), Ionuţ Moşteanu (Ministerul Apărării şi vicepremier).



Preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a caracterizat pe cei patru viitori miniştri ca fiind oameni asumaţi, profesionişti şi harnici.



Dominic Fritz a precizat că USR va intra pentru a doua oară la guvernare în decursul existenţei partidului, într-un context care presupune o schimbare fundamentală a lucrurilor în privinţa administrării ţării. Acesta a subliniat că preşedintele Nicuşor Dan şi premierul desemnat, Ilie Bolojan, sunt garanţi ca această guvernare să nu fie una de criză.



Anterior, în cadrul Congresului partidului, a fost votată o rezoluţie în 10 puncte a noului preşedinte al partidului privitoare la direcţiile principale de acţiune pe care USR le va promova în cadrul guvernării.

