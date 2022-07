O păpușă veche de 119 ani ţine sub teroare o familie întreagă. Sare de pe raft şi îmbolnăveşte oamenii

O păpușă de 119 ani "se dă în spectacol" şi parcă prinde viaţă atunci când cei din jur nu sunt atenţi. Proprietarul acesteia susține că se aruncă singură de pe raft și le dă oamenilor din jurul ei dureri de cap. Miki Yok susține că păpușa este cu adevărat înspăimântătoare. Şi tocmai pentru că Janet îţi dă fiori pe şira spinării, proprietarul Miki Yok a ținut-o mult timp închisă în magazia casei. Acum acesta s-a decis să o scoată pentru a o face publică în lume. Miki a expus-o pe Janet în biroul lui, deși familia nu a fost de acord cu asta.

Clipeşte, deşi nu are ochi

Proprietarul a declarat că Janet se aruncă de pe raft, clipește și îmbolnăvește lumea. Astfel, Miki s-a gândit să comunice cu ea prin spiritism, pentru a afla ce se întâmplă de fapt. Acesta o are pe Janet din 2016, iar de-a lungul anilor s-au produs multe lucruri ciudate în familia lui. Bărbatul a surprins-o chiar în timp ce clipea, deși ea nu are ochi. ”Am vrut să văd ce se întâmplă dacă o pun la vedere, în birou… De obicei, o găsesc pe podea.. Încerc să comunic cu Janet prin spiritism, să văd de ce sare mereu de pe raft. O am pe Janet din 2016 și, în mod clar, nu e binevenită în familia mea. S-au întâmplat multe de-a lungul timpului. A fost un moment când am surprins-o pe camera de luat vederi clipind, deși ea nu are de fapt ochi. Am prieteni care se simt rău când intră în camera în care e Janet. Nu este plăcută, iar oamenii o urăsc. Nu știu prea multe despre ea, dar cred că spiritul atașat de ea este un copil care nu poate vedea pentru că nu are ochi.Pe de altă parte, Janet are dinți, ceea ce e de-a dreptul înspăimântător”, declară Miki Yok pentru The World News.

Legenda păpușii Annabelle

Potrivit History vs. Hollywood, povestea adevărată a păpușii Annabelle, care a şi inspirat filmul horror cu acelaşi nume, a început în anul 1970, când și-a terorizat proprietara determinându-i pe parapsihologii Ed și Lorraine Warren să o ducă la Muzeul Ocult pentru a o împiedica să mai facă rău. Păpușa stă și în zilele noastre închisă într-o cutie de sticlă având atașată o placă de lemn pe care este inscriptionată rugăciunea „Tatăl nostru”. Annabelle continuă să afișeze același zâmbet pe fața sa fericită de sub o claie de păr roșu. Sub cutie există un avertisment: „Atenție, nu o deschideți în nici un caz!”

Se spune că această păpușă este posedată de o fetiță pe nume Annabelle Higgins, al cărei trup fără viață fusese găsit cu câțiva ani înainte pe locul unde fusese construită clădirea în care locuiau. Mediumul a pretins că spiritul fetitei este binevoitor, dar păpușa a continuat să atace.

