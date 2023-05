O companie din SUA vrea să breveteze frunzele de salată verde

Deși se știe că fiecare legumă crește diferit, compania Little Leaf Farms se bazează pe particularitatea procesului său de cultivare și pe recunoașterea instantanee a ”Baby Crispy Green Leaf” pentru a convinge Oficiul de Brevete și Mărci al Statelor Unite să-i acorde brevetul. Aceasta ar putea fi o decizie care ar intra în istorie și care ar crea un precedent.

Linsay Hardie, vicepreședinte de marketing pentru Little Leaf Farms, susține că clienții spun adesea că recunosc salata verde a companiei în salatele pe care le consumă, fie la casele prietenilor, fie la restaurante. De aici și ideea de a încerca să înregistreze forma unică a acestor frunze.

În cazul în care vă întrebați dacă această salată verde a fost modificată genetic pentru a lua această formă particulară, raspunsul este nu. Salata nu este un OMG.

What makes our Baby Crispy Green Leaf lettuce stand out? It's all in the curl! We believe our signature shape sets our lettuce apart, and we're taking steps to make it official with a trademark application. ????



Check out @FastCompany's take here: https://t.co/bYleT4P681 pic.twitter.com/rsgLcZs2xt