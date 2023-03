”Eu cred că, la ora actuală, opoziția, așa cum este ea, firavă, trebuie să caute soluții pentru a oferi țării o alternativă. Este în interesul democrației românești să găsim mesaje comune, pentru a încerca să construim această alternativă. Din acest punct de vedere, pentru noi, cei din PMP, un dialog deschis cu USR, cu Forța Dreptei, partide cu care comunicăm foarte bine, este o necesitate în momentul de față. Vă spun cu toată bucuria că există și partide regionale care și-au exprimat dorința de fuziona cu PMP și mă bucur enorm că-n următoarea perioadă putem realiza acest lucru, de exemplu cu Partidul Ialomițenilor, condus de doi primari de toată isprava din județul Ialomița” a spus Eugen Tomac, președinte al PMP, pentru DCNews.

Europarlamentarul PMP mai spune că ”faptul că oamenii rezistă presiunilor pe care le fac partidele mai mari aflate la guvernare nu poate decât să ne bucure și să ne determine să încercăm să construim această alternativă necesară pentru România, care nu poate rămâne numai așa cum vor PSD și PNL”.

”Deocamdată n-am semnat nimic, am avut discuții și ne gândim la o perspectivă” a mai spus Eugen Tomac exprimându-și convingerea că România are nevoie de ”o opoziție credibilă, care să vină în fața românilor anul viitor cu o ofertă de nerefuzat, care nu se poate construi peste noapte și nici nu o poate face un om sau doi, ci trebuie construită temeinic cu voci credibile de dreapta, cu oameni care cred în aceleași valori, cu oameni care nu cred că doar PSD și PNL pot aprinde și stinge lumina în viața politică românească. Există milioane de cetățeni care nu se simt reprezentați de actuala majoritate și care caută o alternativă. Eu, ca om politic, am obligația să mă gândesc la soluțiile pe care le poate pune pe piața politică partidul din care fac parte, pe care-l conduc și, evident, să ne gândim la o asemenea construcție”.

Primul care a vorbit despre alianța opoziției a fost Cătălin Drulă, liderul USR.

