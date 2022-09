Nicuşor Dan vrea un tarif unic pentru parcări

Întrebat, joi, la B1 TV, dacă există la nivelul municipalităţii intenţia de a modifica regulamentul de parcare, astfel încât să nu existe zone diferenţiate, ci un tarif unic de cinci lei, Nicuşor Dan a confirmat.

„În momentul de faţă există zona zero cu 10 lei, zona I cu 5 lei şi zona II cu 2,5 lei, dar în zona II sunt extrem de puţine locuri de parcare, nu ştiu dacă sunt 150-200, din cele 10.000 care există cu totul. Şi atunci, pentru moment, pentru ca lucrurile să fie simple pentru toată lumea, este o propunere care este îmbrăţişată de consilierii generali, să simplificăm foarte tare regulamentul acesta. (...) (n.r. Această propunere) nu este în vigoare acum, dar vă confirm că aceste discuţii există şi există, practic, un consens pe subiectul acesta”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă și anul acesta o treime din blocuri vor rămâne fără apă caldă, ca anul trecut, Nicușor Dan a oferit următorul răspuns:

„E mult mai suportabil să n-ai apă caldă 3-4 zile în timp de vară. În schimb, în iarnă, media zilnică a fost cam de 5% sub parametrii, iar oameni care să nu aibă căldură deloc, zile întregi, n-au prea fost. (...) Iarna aceasta o să fie mai bună decât iarna trecută, iar iarna trecută a fost puțin mai bună decât cea mai grea iarnă”, a spus Nicușor Dan în cadrul emisiunii „Actualitatea”, de la B1 TV, prezentată de Tudor Mușat.

De câți ani are nevoie PMB să refacă toată rețeaua de conducte?

„Rețeaua măsoară 1.000 de kilometri și ar fi nevoie de un ritm cam de 30 de kilometri pe an, ca să nu ai niciodată probleme. Problema este că timp de ani de zile noi am făcut 5-6 kilometri și atunci s-au acumulat. Ca să o refacem cu totul durează 20 de ani, dar ca să ne întoarcem la calitatea serviciului de acum 10 ani durează 2-3 ani. Anul viitor o să avem cam 15 șantiere deschise, pentru că foarte curând o să semnăm contractele pe segmentele care vin din bani europeni și, obligatoriu, conform contractului, o să facem 50 de km pe an. În 2-3 ani, problema căldurii nu o să mai fie o problemă reală”, a mai precizat Nicușor Dan. Mai multe, AICI!

Tinu Sebeșanu, unul dintre cei mai mari dezvoltatori din Europa de Est, a intervenit la Radio Guerrilla, unde era invitat primarul general Nicușor Dan, pentru a vorbi despre blocajul legat de PUZ-uri, blocaj care reprezintă pentru dezvoltatori un dezastru.

„Mulțumesc pentru oportunitatea de a interveni, având în vedere că dialogul nostru cu administrația este destul de restrâns. Eu sunt adeptul dialogului constructiv și cred cu tărie că este singura cale de a alinia interesele tuturor celor implicați în viața urbei. În principal, avem două probleme majore: una e de fond, cealaltă de formă. Încep cu cea de fond. Cred că suntem de acord cu toții că urbea a fost siluită ani de zile din punct de vedere urbanistic, atât prin construcții ilegale, cât și prin construcții inestetice. Bineînțeles că s-au făcut lucruri care nu se mai pot rezolva și trebuie să ne uităm la viitor. Partea cu suspendarea PUZ-urilor aș vrea să o vedem și din acest punct de vedere. Noi, când luăm un document de la o instituție, luăm de la instituție și nu de la primarul respectiv. Luăm de la o instituție care ar trebui să fie perenă, statul român de fapt. Pe urmă, ca tot statul să vină și să suspende aceste dispoziții... Nu vreau să fiu dur, dar ne apropiem de o naționalizare, cum s-ar spune. Este o problemă cu implicații economice majore pe termen mediu și lung. În secunda în care noi avem un PUZ, angajăm resurse semnificative, facem strategii. Când brusc se trage frâna de mână, partea imprevizibilă pentru noi este dezastruoasă. (...) Partea de imprevizibilitate ne urmărește de 30 de ani și continuă să fie dușmanul nostru cel mai mare”, a spus Tinu Sebeșanu, CEO al Impact Developer & Contractor.

„Angrenarea de resurse financiare, umane vine cu costuri foarte mari. E un proces ireversibil. Trebuie să putem să planificăm pe termen lung! Situația PUZ-urilor produce falimente!”, a subliniat Tinu Sebeșanu.

„Este un lanț întreg care se oprește”, a intervenit moderatorul Liviu Mihaiu. „Nu numai că oprim motorul, dar tragem și frâna de mână. Aceste decizii vor produce o criză imobiliară în adevăratul sens al cuvântului. Noi avem milioane de cetățeni care încă trăiesc în blocuri comuniste, în condiții pe care ar vrea să le depășească. Se va limita accesul la o locuință decentă. În doi, trei, patru ani, va fi o mare criză, prețurile vor exploda, cererea va fi mult mai mare față de ofertă. Este un efect pe termen mediu foarte periculos!”, a explicat Tinu Sebeșanu. Continuarea, AICI!

