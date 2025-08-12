Data actualizării: | Data publicării:

Nicușor Dan și Zelenski, discuții despre viitorul regiunii. Ce au vorbit cei doi

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică amplă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat poziția fermă a României în sprijinul unui proces de pace just și durabil în Ucraina. Discuția a subliniat importanța respectării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și necesitatea ca poporul ucrainean să-și decidă liber viitorul, elemente esențiale în construcția unui viitor stabil pentru întreaga regiune.

Într-o postare făcută pe platforma X, președintele Dan a transmis că România susține în mod activ eforturile de găsire a unei căi pașnice în acest conflict, precizând că „România sprijină eforturile președintelui Trump de a găsi o soluție”. El a subliniat necesitatea ca orice acord să fie „echitabil, de lungă durată și sustenabil”, iar pacea să fie obținută prin negocieri directe cu Ucraina la masa tratativelor, insistând asupra dialogului ca singura cale viabilă pentru încetarea atrocităților comise zilnic.

Pe parcursul convorbirii, Nicușor Dan l-a asigurat pe Volodimir Zelensky că România, alături de partenerii săi europeni și transatlantici, va continua să susțină Ucraina pentru un viitor „sigur, stabil și democratic în regiune”. De asemenea, șeful statului român a reamintit că securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre, dar și de stabilitatea întregii Europe, ceea ce face sprijinul pentru Kiev cu atât mai important.

De asemenea, președintele Dan a acceptat invitația omologului său ucrainean de a efectua o vizită oficială la Kiev în această toamnă.

La rândul său, Volodimir Zelenski a publicat pe X un mesaj în care a mulțumit României pentru sprijinul acordat atât în războiul cu Rusia, cât și în procesul de integrare europeană a Ucrainei și Republicii Moldova. Președintele ucrainean a confirmat și el vizita oficială a lui Nicușor Dan la Kiev în această toamnă, afirmând că: „Am vorbit cu președintele României, Nicușor Dan. Ne-am coordonat pașii următori în diplomație și ne pregătim pentru discuțiile importante de mâine. Le-am mulțumit lui Nicușor Dan și celorlalți lideri UE pentru declarația de azi, de sprijin pentru independența Ucrainei, integritate teritorială și suveranitate”.

Zelenski a subliniat că toți liderii implicați au convenit asupra faptului că „primul pas către o pace justă este încetarea focului” și a accentuat că rezultatul depinde de „determinarea președintelui Trump și de unitatea Europei”. Totodată, el a punctat că, în cazul în care Rusia nu este dispusă să oprească violențele, aceasta trebuie constrânsă prin sancțiuni economice severe. „De asemenea, am mulțumit României pentru sprijinul acordat nouă și Moldovei pentru integrarea în UE. Așteptăm să-i urăm președintelui (Nicușor Dan) bun venit în Ucraina. Echipele noastre lucrează deja asupra detaliilor”, a adăugat liderul ucrainean.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii faţă de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina şi a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului. 

"Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, este nevoie de o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească masacrele şi, prin urmare, nu trebuie să primească niciun fel de recompense sau beneficii. Şi aceasta nu este doar o poziţie morală, este o poziţie raţională", a scris Zelenski pe reţeaua X, înaintea unui summit programat vineri între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american, Donald Trump, în Alaska.

"Concesiile nu conving un criminal", a adăugat el.

Ucraina se teme că această întrevedere între cei doi lideri, prevăzută până acum fără participarea lui Zelenski, ar putea duce la un acord care ar obliga-o să cedeze părţi din teritoriul său Rusiei.

