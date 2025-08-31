Activiștii online folosesc acronime: ND pentru Nicușor Dan, CG pentru Călin Georgescu. O fi strategie de marketing, dar cine suntem noi să judecăm? Putem, la rândul nostru, să facem analize în acronime folosind P și P, a zis jurnalistul Val Vâlcu, adică Nicușor Dan este între P și P.

Nicușor Dan, prin vizitele la mănăstiri, interpretate de unii drept o încercare de a atrage electoratul lui Călin Georgescu, ilustrează cel mai bine diferența dintre P și P, adică între posibil și probabil. Da, este posibil să câștige puțină simpatie, dar nu este probabil să întoarcă spre sine electoratul dur al lui CG, a spus ziaristul Val Vâlcu. Votanții îndârjiți nu se lasă convinși cu două cruci făcute în biserică și cu plimbatul copilului în cârcă prin curțile mănăstirilor.

În schimb, deplasările în Republica Moldova deschid alt scenariu, a mai zis jurnalistul. Dacă Maia Sandu câștigă, succesul ei devine și succesul lui Nicușor Dan. În logica echipei, când câștigă partenerul, câștigi și tu. Și este posibil să câștige Maia Sandu pentru că, dacă privim lucrurile așa, vedem că nici rușii/pro-rușii cu posibilități nu aleg să trăiască în Rusia, dovadă că vilele, iahturile și conturile lor sunt prin Monaco sau prin alte colțuri ale Europei. Deci e posibil să câștige Maia Sandu. Iar prin victoria ei, fiind văzut ca un important contributor, câștigă și el.

Este important pentru Nicușor Dan pentru că el are nevoie de mai mult decât sprijinul din primul tur. Doar 10-20% dintre votanți l-au ales din convingere; restul au făcut-o din nevoie. Și au mai venit și tăierile și măsurile nepopulare. Tocmai de aceea, consolidarea și extinderea electoratului devin importante pentru Nicușor Dan pentru a confirma și a evita o erodare.

