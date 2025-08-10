Data actualizării: | Data publicării:

Nicușor Dan, drumeție în natură. Copiii au fost cei mai încântați. Unde s-a plimbat / video

Autor: Darius Muresan | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a ales să-și petreacă o zi într-un cadru natural, alături de cei dragi. Într-o postare recentă pe Facebook, Nicușor Dan a împărtășit imagini în care apare alături de cei doi copii, într-o drumeție pe dealuri și prin pădure, în împrejurimile localității Condrița, din Republica Moldova.

„Astăzi am făcut o drumeție în natură, iar copiii au fost cei mai încântați”, spune președintele într-o postare însoțită de filmuleț. În imagini, se poate observa cum cei mici se opresc să admire o lebădă, iar unul dintre copii salută pasărea cu un sincer „Bună ziua, lebădă”.

Când cel mic nu mai putea continua pe jos, a fost ridicat și așezat într-un rucsac special purtat în spate, iar mai târziu Nicușor Dan îi explică locurile din jur, indicând căsuța unei păsări: „Sus acolo, cu negru, este căsuța păsării. Și-a adus acolo, și-a făcut cu rămurele o casă unde să doarmă”. De asemenea, micuții exprimă grijă unul față de celălalt, iar unul dintre copii asigură: „Eu vă păzesc pe voi!”, la care răspunsul este „Atunci suntem în siguranță”.

Sâmbătă, Nicușor Dan s-a aflat într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a participat, alături de preşedinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, desfăşurat în Rezervaţia Naturală "Orheiul Vechi".

Mai multe imagini apărute pe reţelele sociale îi arată pe cei doi şefi de stat în mijlocul participanţilor la eveniment, într-un cadru relaxat şi informal.

Vizita preşedintelui român nu a fost anunţată nici de către preşedinţia de la Bucureşti, nici de cea de la Chişinău.

Este pentru a doua oară când Nicuşor Dan ajunge în Republica Moldova de la preluarea mandatului. Prima vizită a avut loc pe 10 iunie, la scurt timp după învestire. Preşedintele român a fost, de asemenea, invitat să participe la manifestările programate la sfârşitul lunii august.

Rezervaţia Naturală "Orheiul Vechi" a găzduit, în perioada 8-10 august, Festivalul Lupilor, un eveniment de anvergură care a reunit cultura, tradiţiile autentice şi frumuseţea muzicii, atrăgând vizitatori din întreaga ţară şi de peste hotare.

Ediţia din acest an s-a desfăşurat cu sprijinul şi sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova, subliniind importanţa susţinerii iniţiativelor culturale majore care contribuie la promovarea identităţii naţionale. Printre invitaţii oficiali s-au numărat ministrul culturii Sergiu Prodan, secretarul de stat Andrei Chistol, precum şi directoarea interimară a Oficiului Naţional al Turismului, Ana Sandra.

Printre oaspeţi s-a numărat şi preşedintele României, Nicuşor Dan, care a venit la festival însoţit de preşedinta Maia Sandu.

Potrivit organizatorilor, Festivalul Lupilor nu este doar o manifestare artistică, ci şi un demers de valorificare a patrimoniului cultural şi turistic al Republicii Moldova, prin implicarea comunităţilor locale şi promovarea tradiţiilor care dau identitate regiunii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Nicușor Dan, drumeție în natură. Copiii au fost cei mai încântați. Unde s-a plimbat / video
10 aug 2025, 17:23
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
10 aug 2025, 16:32
În Alaska se decide în aceste zile dacă România va avea o mare problemă timp de un secol de acum. Chirieac se teme de un „eșec răsunător” al triunghiului Trump - Putin - Zelenski
10 aug 2025, 13:46
Putin, Zelenski și Trump, singura poză împreună / foto în articol
09 aug 2025, 23:19
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
09 aug 2025, 22:33
Costel Fotea, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Spitalul Județean Galați
09 aug 2025, 18:24
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
De ce toți ochii României vor fi pe Alaska în aceste zile. Chirieac: Dacă Trump nu va ajunge la o înțelegere iar Rusia s-ar întinde până la noi va fi un dezastru
09 aug 2025, 13:39
Cioroianu remarcă legătură post mortem dintre Iliescu și Nicușor Dan deși președintele României a refuzat să participe la funeralii. „Și totuși, a terminat bine”
09 aug 2025, 11:24
Grilă de despăgubiri pentru românii cărora comuniștii le-au luat casele. Se modifică procedura, prin ordonanță
08 aug 2025, 23:40
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Fritz alimentează scandalul cu PSD, deși, aparent, are un ton de pace: Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil
08 aug 2025, 19:01
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
08 aug 2025, 17:16
Funeraliile lui Iliescu: De la zvonuri de scandal la mulțumiri oficiale. Mesaj de la Guvern
08 aug 2025, 14:25
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
08 aug 2025, 14:10
George Simion, favorit în rețeaua Șor? Oligarhul fugar ar fi cerut voturi pentru liderul AUR
08 aug 2025, 14:17
„Gică contra” în coaliție. Miza USR: Care este, de fapt, teama lor
08 aug 2025, 12:15
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
Scandalul Michael-Dragoș Anastasiu ajunge la final. Nicușor Dan a luat act de demisia fostului vicepremier
08 aug 2025, 11:00
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Robert Cazanciuc: Ion Iliescu merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României
08 aug 2025, 09:56
Iliescu reaprinde spiritele în Coaliție. PSD, decizie. Grindeanu a făcut anunțul
08 aug 2025, 09:44
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Ponta arată gestul absolut rușinos al lui Țoiu de la Externe: Mentalitate ”talibană”
07 aug 2025, 18:32
Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit
07 aug 2025, 18:15
Traian Băsescu primește casă de la RA-APPS și indemnizație de șef de stat, după decizia CCR. Își cere banii pe ultimii trei ani
07 aug 2025, 16:07
Liviu Dragnea a reacționat după moartea lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 14:39
Sorin Grindeanu: Aceasta este adevărata moștenire lăsată de Ion Iliescu / video
07 aug 2025, 14:32
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
07 aug 2025, 13:56
Misterul absenței lui Nicușor Dan de la funeraliile lui Ion Iliescu, elucidat de Euronews
07 aug 2025, 13:51
Fiul din umbră al lui Ion Iliescu. Cine este moștenitorul neoficial al fostului președinte
07 aug 2025, 13:54
NATO, România și Bush: Fotografiile unui moment-cheie. Chirieac, dezvăluire despre Iliescu
07 aug 2025, 15:23
Chirieac, remarcă tare în legătură cu George Simion, la funeraliile lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 12:02
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
07 aug 2025, 10:34
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
07 aug 2025, 11:38
Ce se întâmplă cu Nina după moartea lui Ion Iliescu? Decizie privind vila, paza SPP și pensia
07 aug 2025, 12:34
Ceaușescu l-a pus pe „linie moartă”: Jocul dublu al lui Ion Iliescu în anii ’70. Ce-l enerva teribil pe dictator la colaboratorul său apropiat
07 aug 2025, 08:39
Ultimul omagiu pentru Ion Iliescu. Ce spune ziua de azi despre trecutul, viitorul și starea României. Analiza lui Eugen Chelemen: Țara nu este pierdută. Mai avem o șansă
06 aug 2025, 22:39
Prețurile uriașe din Aeroportul Otopeni l-au șocat pe președintele CJ Cluj: „Un sandwich cât o zi de muncă, o cafea cât jumătate de pensie”
06 aug 2025, 21:03
Ion Iliescu și destinul României: De la pericolul destrămării statului la câștigarea Vestului. Lecția istorică a anilor ’90, explicată de Bogdan Chirieac
06 aug 2025, 21:35
Cine este omul care se va ocupa de deșeuri și poluare în Guvernul României
06 aug 2025, 20:07
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
Chirieac arată care a fost mișcarea politică a zilei: Sorin Grindeanu a acționat exact așa cum trebuie!
06 aug 2025, 15:08
Funeraliile lui Iliescu și lecția democrației, explicate de Cioroianu / video
06 aug 2025, 15:25
A murit Ion Iliescu. Dar cine a înviat totodată? Chirieac, răspuns
06 aug 2025, 14:25
Vezi aici filmul „Ultima baricadă”, o producție „Avangarda, cu Ionuț Vulpescu" / video
06 aug 2025, 13:02
Sorin Grindeanu, imaginea zilei. Ultim omagiu pentru Ion Iliescu / video
06 aug 2025, 12:43
Gestul autentic făcut de Traian Băsescu la catafalcul lui Ion Iliescu / video+foto
06 aug 2025, 11:53
Avem și o nuntă pe 7 august, în zi de doliu național? Ce legătură e între Iliescu și UNTOLD
06 aug 2025, 12:14
Scandal în ziua funeraliilor lui Iliescu. Grindeanu, decizie de ultimă oră după mișcarea USR
06 aug 2025, 11:11
Istoric: România a avut noroc că a venit în frunte Ion Iliescu
06 aug 2025, 11:04
Cele mai noi știri
acum 14 minute
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
acum 28 de minute
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
acum 28 de minute
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
acum 56 de minute
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
acum 1 ora 5 minute
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 11 august, de la ora 07.00 - VIDEO
acum 1 ora 30 minute
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
acum 1 ora 34 minute
Nicușor Dan, drumeție în natură. Copiii au fost cei mai încântați. Unde s-a plimbat / video
acum 1 ora 50 minute
Tronsonul 2 al Autostrăzii Moldova, Buzău - Mizil, este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
Cele mai citite știri
pe 9 August 2025
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
pe 9 August 2025
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
pe 9 August 2025
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
pe 9 August 2025
Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui
pe 9 August 2025
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel