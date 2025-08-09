Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol

Poate credeați că a mers la Untold.

Dar nu. Nicușor Dan a participat, sâmbătă, la Festivalul Lupilor.

Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova, unde, în seara zilei de 9 august, a fost surprins alături de președinta Maia Sandu la „Festivalul Lupilor”, desfășurat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.

Câțiva participanți la eveniment au așteptat la rând pentru a se fotografia cu cei doi președinți.

Vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova nu a fost anunțată în prealabil nici de Președinția României, nici de cea a Republicii Moldova.

Nicușor Dan a mai vizitat Republica Moldova în iunie 2025, la scurt timp după preluarea mandatului, precum și în martie, în perioada campaniei electorale.

Cea de-a 5-a ediție a festivalului are loc pe 8, 9 și 10 august 2025. Festivalul Lupilor este un festival de familie cu camping și divertisment pentru toate vârstele. Pe teritoriul festivalului se află un food court variat, târguri și zone speciale ale partenerilor.

Conform descrierii de pe pagina web a evenimentului, la Festivalul Lupilor cântă artiști „din diverse genuri muzicale - de la folk-rock și etno până la alternative, punk și ritmuri electro”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News