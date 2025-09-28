€ 5.0772
Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 12:14 28 Sep 2025 | Data publicării: 12:13 28 Sep 2025

Nicușor Dan anunță un acord în coaliție: "Înțelegerea e perfectată în linii mari"
Autor: Bogdan Bolojan

nicusor-dan-ilie-bolojan_12297000 INQUAM PHOTOS
 

Nicușor Dan a anunțat că există consens în coaliție în privința rectificării bugetare.

„Acest guvern are trei luni. A luat niște măsuri prin consens, acesta este lucrul important. Bineînțeles că există nemulțumiri, tot timpul când există oameni diferiți există aceste nemulțumiri, dar ce este important este că funcționează în acest moment. Discuția cea mai importantă de săptămâna viitoare este cea pe rectificarea bugetară. Noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani și sunt mulți, trebuie să arătăm că suntem serioși. Rectificarea care va fi agreata săptămâna asta și proiectul legii de buget pe 2026 care va fi făcut în cursul lunii noiembrie sunt argumente pentru toți oamenii care se uită la noi că suntem pe direcția de stabilitate”, a declarat Nicușor Dan.

El a explicat că România a pornit în februarie-martie cu un deficit bugetar „pe hârtie” de 7% din PIB, ceea ce însemna că anumite categorii de cheltuieli nu erau acoperite. Rectificarea ar urma să aducă deficitul la 8,4% și să asigure funcționarea normală a statului. „Pe scurt, asta va fi rectificarea. Acum înțelegerea este perfectată în linii mari, mai sunt câteva direcții fine de anumite sume, relativ mici, într-o parte sau alta”, a mai spus președintele României. 

„Nu se pune problema creșterii TVA”

Întrebat ce se va întâmpla dacă măsurile luate nu își vor produce efectele și dacă planul de austeritate se va prelungi, Nicușor Dan a răspuns:

„Avem componenta impactului pe oameni, care există, și de asemenea mai avem chestiunea de stabilitate financiară. Aici, tot timpul o să ne uităm în trecutul recent. Avem cele trei agenții de rating care au venit și ne-au păstrat în zona recomandată investițiilor. Asta este lucrul care contează. Măsurile care au fost luate asigură o stabilitate pentru 2026, dar mai este loc de reforme, care sper eu să nu însemne măriri de taxe. Toți partenerii noștri apreciază că ne-am stabilizat. Pentru moment nu se pune problema creșterii de TVA.” 

Reacție la decizia CCR privind pensiile magistraților

În ceea ce privește decizia Curții Constituționale pe tema reformei pensiilor magistraților, Nicușor Dan a explicat că interpretarea legii este un proces firesc:
„Dreptul nu este o știință exactă, nu e matematică. Sunt interpretări, de-asta ne ducem în fața instanței de judecată, ni se pare că fiecare interpretăm legea în sensul nostru, iar judecătorul decide care interpretare este mai bună. Dacă cineva are o interpretare care nu e confirmată de o instanță, nu înseamnă că este de rea-credință, ci că a interpretat-o într-un context social," a mai spus Nicușor Dan 

