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Mircea Abrudean: PNL va ieși mai puternic, după Congres

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 19 Iun 2026
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Abrudean

Mircea Abrudean, președintele PNL al Senatului, precizează că PNL va ieși mai puternic după Congresul extraordinar de duminică.

"Partidul Naţional Liberal are nevoie, mai mult ca oricând, de un Congres care să reconfirme că păstrăm direcția modernizatoare din ultimul an şi că nu ne abatem de la acest drum.

Democrația internă este soluția la care trebuie să apelăm în astfel de momente. În acelaşi timp, să respingem orice tentativă de influențare din exterior.

#PNL își stabilește singur conducerea și direcția politică, nu există altă cale.

#PNL va ieși mai puternic după Congresul extraordinar de duminică", este postarea președintelul Senatului, Mircea Abrudean.

Vezi și: PNL intră în ședință vineri pentru convocarea Congresului care îi poate decide soarta lui Veștea

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