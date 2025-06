Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, la Consiliul NATO-Ucraina: „Sprijinim suveranitatea Ucrainei şi democraţia din Republica Moldova”

„Aliaţii se întâlnesc la un summit istoric la Haga. Tocmai am participat la Consiliul NATO-Ucraina organizat în marja acestui summit NATO. Am subliniat importanţa unei păci juste şi durabile în Ucraina, rolul pe care Parteneriatele Strategice dintre România şi SUA îl au în stabilitatea regiunii Mării Negre şi am reafirmat angajamentul României de a sprijini pacea şi suveranitatea Ucrainei, precum şi democraţia Republicii Moldova”, a transmis Oana Țoiu pe platforma X.

Totodată, aceasta a salutat consensul exprimat de aliați privind consolidarea capacităților NATO de apărare și reacție în fața tuturor amenințărilor. „Sunt recunoscătoare familiei euroatlantice de miniştri pentru primirea călduroasă, mai ales în acest moment, când avem o misiune atât de importantă de îndeplinit împreună”, a adăugat ministrul român, publicând și imagini de la reuniunile bilaterale desfășurate la Haga.

Allies meet for a historical summit in The Hague. I have just attended the NATO-Ukraine Council organized in the margins of this NATO Summit. I have underlined the importance of a just and lasting peace in Ukraine, the role that the Strategic Partnerships between România and US… pic.twitter.com/zVC0HlxXqn