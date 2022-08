Mîndruţă anunţă demisia sa din USR: Sentimentul care mă încearcă este o mare dezamăgire

Senatorul sucevean George Mîndruţă şi-a anunţat, joi seara, demisia din cadrul partidului Uniunea Salvaţi România (USR) şi din funcţia de preşedinte al filialei judeţene a formaţiunii.

'Sentimentul care mă încearcă este o mare dezamăgire. Nu-mi pare rău că plec din USR, îmi pare rău pentru unii oameni buni care rămân acolo. Aş putea enumera o listă lungă de motive care m-au făcut să iau această decizie, care nu este una pripită, ci îndelung gândită şi asumată, aşa cum îmi e felul. Mă voi rezuma doar la câteva idei, fiind dator faţă de sucevenii care m-au ales senator pe lista alianţei USR-PLUS în 2020, dar şi faţă de membrii de partid care m-au votat să le fiu preşedinte al filialei judeţene Suceava, în urmă cu un an de zile', afirmă senatorul Mîndruţă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Totodată, el arată că 'încă de la începutul fuziunii dintre USR şi PLUS au existat dispute şi păreri contradictorii, însă ele au fost canalizate greşit spre conflicte interne, nu spre evoluţie şi transparenţă, aşa cum ar fi fost de dorit'. 'Disputele interne au fost alimentate de diverşi presupuşi lideri şi grupuri dornice de putere, care au pus mai presus interesele personale şi de grup decât angajamentele luate în faţa românilor. Pentru unii dorinţa de putere, de a deţine cât mai multe 'titulaturi' şi de a avea influenţă, a primat. Am constatat cu regret în ultimele luni lipsa de reacţie a conducerii USR prin acţiuni concrete la problemele sesizate din filiala pe care o reprezint şi nu numai. Poleiala cuvintelor mari folosite de unii lideri a început să se risipească', mai spune parlamentarul sucevean. În ultimele luni, senatorul George Mîndruţă a avut unele dispute, exprimate şi public, în cadrul filialei USR Suceava cu deputatul Radu Ciornei şi preşedintele organizaţiei partidului din municipiul reşedinţă, Gianina Ursu.

Senatorul George Mîndruţă provine din PLUS, partid care a fuzionat cu USR, formând USR PLUS.

VEZI ȘI: USR îşi reiterează propunerea privind reducerea TVA la energie, după ce Germania a decis să micşoreze temporar taxa pe valoarea adăugată la gazele naturale, de la 19% la 7%





Un proiect similar a fost depus de către reprezentanţii Uniunii Salvaţi România în urmă cu zece luni, a scris purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, joi, pe Facebook.



"Incompetenţii naţionali riscă să transforme iarna românilor într-o catastrofă. Facturi uriaşe, companii energetice băgate în faliment după ce nu şi-au primit banii de la Guvern. Între timp Germania scade TVA-ul de la 19% la 7%. O lege similară a depus şi USR încă de acum 10 luni. Ce credeţi ca au făcut cu ea? PSD şi PNL au respins-o. Au zis: 'noi suntem mai deştepţi, priviţi ce măsuri am descoperit'. Astăzi haosul creat de PSD şi PNL a fost confirmat de Consiliul Fiscal. 7% deficit, asta fără 40 de miliarde de lei, datoria pentru incompetenţă. E datoria pe care Guvernul o are după plafonarea preţurilor. Mai aveţi o şansa: adoptaţi măsura USR de reducere a TVA-ului. Măcar acum", a transmis Moşteanu.



El a susţinut că premierul Nicolae Ciucă nu are soluţii pentru situaţia actuală.



"Atunci când nu ai nicio soluţie, mai faci o şedinţa pentru 'discuţii'. Astea au fost soluţiile lui Nicolae Ciucă la haosul din piaţa energetică. Şedinţe. Haos creat tot de ei, după ce şi-au dat seama că nu au bani pentru schema de plafonare şi compensare a facturilor", a completat Ionuţ Moşteanu.



USR a solicitat, miercuri, abrogarea "urgentă" a ordonanţei privind plafonarea şi compensarea preţurilor la energie, eliminarea taxelor din facturile de gaz şi energie, reducerea TVA la 5% şi vouchere pentru consumatorii vulnerabili.



Germania va reduce temporar TVA la gazele naturale, de la 19% la 7%, pentru a încerca să atenueze povara asupra gospodăriilor şi companiilor, afectate de creşterea costurilor cu energia şi de impunerea unei noi taxe pe gaze din octombrie, transmite Bloomberg.



Cancelarul Olaf Scholz a anunţat că Executivul se aşteaptă ca furnizorii să transfere integral către consumatori reducerea TVA, măsura urmând să fie aplicată în perioada octombrie 2022 - martie 2024.

