Medicul Imre Benedek a primit amenințări: Dacă îmi fac ceva rău, nu mă mai interesează

"Medicina românească are specialiști buni, numai că au ajuns să domine cei care o duc pe un drum necalificat. Se degradează. Medicina românească poate şi trebuie să se replieze. Deja am primit ameninţări, că omul din sistem nu are voie să spună aşa lucruri... Am dreptul şi obligaţia să corectez medicina spre bine. Dacă mă ameninţă şi îmi fac ceva rău, nu mă mai interesează. Am jurat pentru medicină, am jurat pentru bolnavi şi asta voi face", a spus medicul Imre Benedek, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.