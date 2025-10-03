MAE, replică pentru Putin după declarațiile despre anularea alegerilor

Putin acuză România de „farse electorale”

Liderul de la Kremlin a acuzat România că ar fi manipulat voința alegătorilor la ultimele alegeri prezidențiale, anulate între timp, folosind țara noastră drept exemplu într-o pledoarie mai amplă despre ceea ce el a numit „farsa proceselor democratice” din Occident.

Replica oficialilor români nu a întârziat să apară și a avut un ton categoric. „Rusia a intervenit în alegerile din România, la fel a făcut și la scrutinul din Republica Moldova și intervine sistematic în alegerile altor țări, însă a eșuat”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea. El a amintit că, în pofida tentativelor de destabilizare, „cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective”.

Într-o formulare ironică, Țărnea a făcut trimitere la dificultățile cu care se confruntă populația rusă. „Înțeleg că sunt cozi interminabile la benzină în Federația Rusă, dar nu cred că asta înseamnă că trebuie să comentăm iarăși și iarăși exact aceleași afirmații venite de la Kremlin doar pentru că sunt exprimate în cadrul Valdai”, a subliniat oficialul MAE.

El a adăugat că România nu va accepta niciodată lecții despre democrație sau libertatea presei din partea unei țări care a devenit agresor pe scena internațională. „O țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care își trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

Discursul lui Vladimir Putin de la Valdai a vizat nu doar România, ci și alte state europene, pe care le-a acuzat că își înșală propriii cetățeni și transformă alegerile în simple exerciții de putere. „Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înșelăciunea directă a propriilor cetățeni, agravează situația la nivel extern, recurge la orice șiretlicuri în interiorul țărilor sale – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Însă nu va fi posibil să transformi la nesfârșit procedurile electorale democratice într-o farsă, să manipulezi voința poporului, așa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a afirmat liderul de la Kremlin, citat de agenția TASS.

Declarațiile lui Putin au venit la scurt timp după ce procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat rezultatele anchetei privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Raportul a confirmat că decizia a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia, prin atacuri cibernetice asupra unor instituții-cheie și printr-o campanie agresivă în mediul online, alimentată inclusiv de instrumente de inteligență artificială.

Prezent la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, Nicușor Dan a vorbit la rândul său despre „raportul Georgescu”, care detaliază metodele Moscovei de influențare a deciziilor politice de la București.