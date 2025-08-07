Liviu Dragnea a reacționat după moartea lui Ion Iliescu.

„Atunci când un om dispare fizic, semenii lui sunt datori să-l regrete măcar o clipă, indiferent de prejudecăți și de taberele politice. Ion Iliescu a fost o figură proeminentă a politicii românești. Un om care a influențat soarta României în momentele grele în care democrația încerca să se nască din ruinele comunismului și dintr-o revoluție care e încă dezbătută. Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea și morala în acei ani de după căderea comunismului.

A fost de patru ori în fruntea statului, de trei ori prin alegeri, contribuind la evoluția noastră către destinul nord-atlantic. Meritele și defectele lui rămîn de acum în seama istoriei.

Ion Iliescu a fost părintele politic și spiritual al PSD, un partid pe care l-a înființat, l-a condus și l-a ajutat să evolueze. PSD îi datorează multe, iar eu, ca fost președinte al acestui partid, îi sunt recunoscător pentru ceea ce a construit. Drum bun în istorie, domnule președinte! Condoleanțe familiei și celor apropiați!”, a transmis Liviu Dragnea.

