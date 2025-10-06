Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales

Laura Vicol revine în politică.
La un an după ce a plecat din Partidul Social Democrat, fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, revine în politică. Avocată de profesie, aceasta s-a alăturat Partidului Naționalist Reformarea României (PNRR), condus de Cristian Popescu Piedone, unde va ocupa funcția de vicepreședinte și consilier juridic.
Laura Vicol și-a prezentat demisia din PSD Dolj pe 10 octombrie 2024, la doar o zi după ce în spațiul public a apărut știrea că DIICOT a deschis un dosar penal privind afacerea imobiliară Nordis, companie în care principal asociat este soțul său, Vladimir Ciorbă.
Cu o carieră juridică începută în 1999 ca avocat stagiar la Cabinetul de Avocatură „Nicolae Cerveni”, Laura Vicol și-a deschis în 2001 propriul cabinet de avocatură. În anul 2020, a fost aleasă deputată în Parlamentul României.
Are o pregătire academică complexă, absolvind în 1999 Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și Institutul de Drept și Relații Internaționale „Nicolae Titulescu”. Ulterior, a urmat studii postuniversitare în comunicare și relații publice la SNSPA (2004) și un master în probațiune penală la Universitatea „Spiru Haret” (2008). În 2012 a obținut și un certificat de absolvire la Institutul Diplomatic Român, în cadrul cursului de perfecționare „Diplomație și securitate”.
de Val Vâlcu