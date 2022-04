Lăsaţi copiii să mănânce DULCIURI! Restricționarea desertului poate duce la obezitate

Potrivit raportului publicat în The National Library of Medicine, psihologul afirmă: "Cei care se uită în cămara mea pot fi șocați să vadă un raft plin cu bomboane. Spre deosebire de majoritatea părinților, limitez rareori aportul de dulce al fiicei mele. De asemenea, nu cer ca ea să nu se servească când dorește din aceste dulciuri. În timp ce unii oameni ar putea crede că încurajez un comportament nesănătos, practicile mele de părinte se bazează pe cercetări științifice. Se pare că e un paradox, din moment ce cercetările indică faptul că 17% dintre copii și adolescenți sunt obezi. E drept, deprinderea copiilor cu obiceiuri alimentare sănătoase ajută la evitarea problemelor de sănătate pe termen lung, cum ar fi hipertensiunea arterială, bolile de inimă și diabetul zaharat. Din cauza acestor riscuri, pediatrii și nutriționiștii recomandă reducerea consumului de zahăr al copiilor prin limitarea dulciurilor, cum ar fi sucuri, bomboane și prăjituri. Dar restricţionarea "la sânge" de la dulciuri şi privarea copiilor de mici recompense care le fac plăcere va dezvolta în ei un sentiment al nemulţumirii faţă de propria persoană, îl va încărca de frustrări şi îl va face în permanenţă nervos. Am învățat-o pe fiica mea cum să mănânce cu grijă dulciuri. Ca psiholog specializat în tulburările de alimentație, știu că ceea ce se numește controlul asupra a ceea ce mănâncă copiii noștri îi poate determina să dezvolte obiceiuri alimentare proaste în viitor. De fapt, un studiu recent publicat în Journal of Nutrition Education and Behavior a constatat că părinții copiilor obezi aveau mai multe șanse de a restricționa în mod direct consumul de dulciuri al copilului lor."

Cu cât setăm mai multe limite, cu atât dorinţa copiilor de a le încălca creşte

Studiul, care a inclus 237 de mame și copiii lor, a examinat răspunsul fiecărei mame la dorința copilului său de a mânca dulciuri. Cercetatorii au descoperit ca mamele ale căror copii erau supraponderali au fost mai probabil să răspundă cu declarații restrictive, cum ar fi - "un desert este de ajuns". Mamele ale căror copii nu sunt obezi au dat mai multe răspunsuri deschise, cum ar fi: "este prea mult" sau "nu ai luat cina".

Concluzia: în timp ce stabilim granițe ferme cu copiii noștri, aceste afirmații nu-i pot împiedica pe micuţi să-și dorească în continuare aceste dulciuri. De ce? Pentru că atunci când vine vorba de obiceiurile alimentare, cercetările arată că această restricție poate crește dorința noastră de „alimente interzise”. Modul în care vorbim despre hrană îi dă putere. Restricția la hrană și dieta în copilărie pot contribui la un risc mai mare de a mânca mai târziu în viață. Când vorbim despre chips-uri, prăjituri și bomboane ca orice altă mâncare, putem dezarma puterea pe care o au asupra copiilor noștri. Soluția este alta: educația alimentară ce poate împiedica copiii să dezvolte preocupări privind imaginea corporală în timpul adolescenței și a adulților tineri. Iar dacă doriți să evitați investigaţiile obositoare pentru a afla dacă cel mic poate sau nu consuma Skittles după cină, reamintiți-le că bomboanele vor fi disponibile și a doua zi. Folosind astfel de tactici îi pot ajuta pe copii să evite gândirea de tip „totul sau nimic”, reamintindu-le puterea lor de a face oricând alegeri alimentare inteligente.

Ce pot face părinţii

Familiile pot începe să mănânce mai puțin prin limitarea distragerilor, cum ar fi ecrane, inclusiv tablete și telefoane, în timpul mesei. De asemenea, psih. Juli Fraga recomandă varietatea în mesele de peste zi. "Concentrați-vă pe conștientizarea corpului și mai puțin pe autocontrol! Totuși, dezvoltarea unei relații sănătoase cu alimentația nu provine din autocontrol – provine din conștiința de sine. Acordând atenție modului în care diferitele alimente ne fac plăcere, ne ajută să cultivăm această perspectivă, care este un exercițiu pe care îl putem "practica" şi "aplica" şi pe copiii noștri. De exemplu, fiica mea știe că dacă mănâncă prea multe dulciuri o să o doară stomacul. Pentru că este conștientă de acest efect asupra corpului ei, ea îşi poate regla singură cantitatea de zahăr pe care o consumă" a mai spus aceasta.

În cele din urmă, educarea copiilor noștri de a-şi asculta corpul este una dintre cele mai bune modalități de a-i ajuta să dezvolte obiceiuri alimentare sănătoase. Învățându-i această lecție, ei descoperă că alegerea înțeleaptă a alimentelor vine din interior, o abilitate care îi poate ajuta pe tot parcursul vieții.

