Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei. Reprezintă suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv. Informația a fost dată de Vlad Gheorghe, fost europarlamentar și președinte al partidului DREPT.

„Anul trecut depuneam la ANAF Sibiu cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român. Pierduse procesul care stabilea că a beneficiat ilegal de una dintre multele sale case. Deci ne datora banii obținuți ilegal din chirie, plus penalități. Cum nimeni nu făcea nimic să recupereze prejudiciul...am început eu demersurile.

Apoi, 6 luni mai târziu, am revenit și am cerut ANAF să își facă treaba pentru că nu mișcau nimic.Este încă un exemplu că plângerile și acțiunile juridice au finalitate până la urmă. Că niciodată nu e inutil să îți ceri drepturile sau să sesizezi o nedreptate, oricât de greoi ar părea demersul.

Și e încă o dovadă că noi, românii, ne găsim dreptatea până la urmă chiar dacă muncim prea mult pentru ea.O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt pentru ca și alți beneficiari nelegitimi ai resurselor statului să plătească prejudiciile cauzate. Azi avem o victorie dar lupta continuă!”, a transmis liderul partidului DREPT.

