Kelemen Hunor dezminte speculațiile privitoare la UDMR, în ziua consultărilor cu Nicușor Dan

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins speculațiile privind o eventuală aliniere automată a formațiunii pe care o conduce la deciziile altor partide politice. Declarația a fost făcută marți, chiar în ziua consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Kelemen Hunor a subliniat că UDMR își păstrează independența politică și că își va stabili pozițiile în funcție de propriile evaluări.

„Nu există o tradiție ca UDMR să fie remorca cuiva. Nu există nicio cutumă potrivit căreia UDMR urmează PSD. Așa cum nu a fost și nici nu va fi remorca PNL. UDMR va continua să gândească și să decidă cu propria sa judecată”, a scris liderul UDMR pe Facebook.

Mesajul transmis de liderul UDMR sugerează că formațiunea va analiza fiecare variantă de guvernare în funcție de propriile obiective și priorități politice, fără a urma automat deciziile altor partide.

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