Irina Tănase, fotografie de Instagram cu Liviu Dragnea: Am încercat, dar nu îmi iese

Cei doi s-au fotografiat în timp ce se aflau în mașină. Irina Tănase a fost cea care a făcut poza.

Liviu Dragnea a fost eliberat recent din închisoare

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a ieşit recent din Penitenciarul Rahova, după ce a executat peste doi ani din pedeapsa de trei ani şi jumătate primită în 2019 în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.



Liviu Dragnea a spus că perioada cât a stat în închisoare a fost "chin" şi "suferinţă", iar în România este astăzi o "dictatură feroce".



"Doi ani de chin şi suferinţă. Asta a fost aici: abuzuri, suferinţă şi cea mai mare parte a populaţiei a înţeles astăzi de ce a trebuit să ajung aici. Eu când am plecat, România era o ţară prosperă, cu venituri mari pe care le aveau românii, o ţară în care exista speranţă, exista viitor. Din păcate, astăzi, este o dictatură feroce, este afectată serios libertatea de exprimare, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii", a afirmat Dragnea, la ieşirea din penitenciar.

"Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca, la instanţă, când se va judec liberarea să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce nu am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic. Din păcate, nu există Opoziţie, PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt", a susţinut Dragnea.



Tribunalul Giurgiu a admis cererea de eliberare condiţionată din închisoare depusă de Liviu Dragnea, după ce acesta a executat peste doi ani din pedeapsa de trei ani şi jumătate primită în 2019 în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.



Liviu Dragnea primise o decizie nefavorabilă la instanţa de fond - Judecătoria Sectorului 5, însă a făcut contestaţie, admisă joi de Tribunalul Giurgiu.



Iniţial, contestaţia lui Liviu Dragnea s-a judecat la Tribunalul Bucureşti, care i-a respins cererea, însă el a obţinut transferul procesului la Giurgiu, pe motiv că judecătorii de la Bucureşti nu pot fi imparţiali în judecarea solicitării sale, deoarece au semnat o petiţie faţă de modificarea Legilor Justiţiei, pe vremea guvernării PSD.