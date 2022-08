Aflăm răspunsul de la Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar Chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordonatorul Academiei de Senologie din Centrul Oncologic SANADOR.

„Alcoolul este un factor recunoscut pentru cancer la sân. Când vorbim de alcool, contează și cantitatea, dar mai ales ritmul. Aportul regulat de vin aduce un risc mai mare pentru cancer la sân. La fel de important este ce fel de alcool bem. Resveratrolul din vinul roșu antagonizează riscul acestuia. Sunt voci care spun că un pahar de vin roșu, adică 100 ml, ar putea să nu prezinte un risc suplimentar pentru cancer datorită resveratrolului. Dar țineți cont că al doilea pahar de vin conține doar alcool! Resveratrolul are niște limite în a ne ajuta. De asemenea, resveratrolul poate fi găsit în must la fel de bine, iar acolo nu există alcool. Din must vine doar efectul pozitiv”, a spus Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar Chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordonatorul Academiei de Senologie din Centrul Oncologic SANADOR la DC News și DC Medical.

VEZI ȘI: Atenție la sutien! Cum trebuie să fie pentru a nu produce tulburări în sân. Dr. Ștefan Voiculescu (Sanador): E foarte important de știut

Poate sutienul să provoace cancer de sân?

Aflăm răspunsul de la Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar Chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordonatorul Academiei de Senologie din Centrul Oncologic SANADOR.

„Nu există niciun fel de dovadă că sutienul provoacă un cancer de sân, dar poate determina niște tulburări mamare. Când examinez o pacientă, primul lucru pe care obișnuiesc să-l fac este să mă uit unde calcă cusăturile sau sârmele. Un lucru important de știut este că acestea trebuie să fie exact în șanțul care delimitează sânul de torace. Frecvent, acestea sunt ori pe torace, ori pe sân. În astfel de situații pot produce tulburări circulatorii care, eventual, să accentueze simptomatologia displaziilor mamare. Dar nu avem nicio dovadă că ar putea declanșa cancerul de sân”, a zis Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar Chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordonatorul Academiei de Senologie din Centrul Oncologic SANADOR, la DC News și DC Medical.

Displazia mamară sau mastopatia fibrochistică reprezintă fibroza asociata formării de chisturi în țesutul mamar.

Diagnostic

Cea mai sigură metodă de stabilire a unui diagnostic în cazul cancerelor rămâne biopsia. Dacă aceasta nu este posibilă, medicul va sugera alte metode de diagnostic. Diagnosticul depinde de simptomele prezente, de vârsta și starea generală a pacientei, de istoricul medical și de tipul de cancer suspectat. Alte metode de diagnosticare includ metodele imagistice ecografia mamară, mamografia (mamograma), RMN.

Majoritatea femeilor diagnosticate cu cancer mamar nu prezintă semne și simptome. Chiar și când acestea există, pot fi un indicator ale altor afecțiuni. Iată care sunt cele mai comune simptome:

Un nodul care se simte ca un nod la atingere, în interiorul sânului sau în axilă. De regulă, inspecția și palparea se face ținând cont de diferențele dintre cei doi sâni;

Modificări ale formei sau volumului;

Secreții din mamelon, fie acute, cu sânge, fie care apar la un singur sân;

Schimbări fizice - mamelon care începe să crească înăuntru sau senzație de durere în zona areolei;

Iritații și schimbări ale pielii, precum aspectul uscat și ridat sau schimbarea culorii (sâni roșii, care se simt umflați și calzi la palpare, cu aspect de coajă de portocală);

Durere în zona pieptului care nu încetează. De regulă, nu este un simptom definitoriu al cancerului de sân.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News