Guvernul a aprobat atribuirea unei locuințe lui Băsescu. Controversa momentului. Dogioiu: Așa a cerut fostul președinte, iar Executivul a acceptat

Guvernul a aprobat joi hotărârea prin care i se atribuie o reședință fostului președinte al României, Traian Băsescu, a precizat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Nu este vorba despre o vilă, ci de un apartament într-un bloc, după cum solicitase chiar el. Tot la solicitarea sa, hotărârea de guvern are regim clasificat.

Amintim că Traian Băsescu a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost președinte al României, după ce Curtea Constituțională a stabilit la începutul lunii iulie că legea prin care se anulează drepturi ale persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român este neconstituțională.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a zis că Traian Băsescu nu a dorit ca românii să afle detalii despre apartament. Din acest motiv, Guvernul a acceptat, „din motive de securitate”, cererea fostului președinte.

Jurnaliștii au formulat mai multe întrebări despre acest subiect, dar nu au primit informații suplimentare.

CCR i-a dat câștig de cauză fostului președinte Traian Băsescu.

Amintim că Traian Băsescu a solicitat oficial Administrației Prezidențiale repunerea în drepturile de fost președinte. Pe lângă vila de protocol, a cerut plata retroactivă a indemnizației lunare, pierdută în urmă cu trei ani. Totul a venit după o decizie CCR care i-a redat privilegiile pierdute pentru colaborarea cu Securitatea.

În luna iulie, decizia judecătorilor constituționali a fost luată cu unanimitate, considerând retragerea privilegiilor neconstituțională. Legea fusese modificată în 2021 și prevedea că foștii președinți își pierd drepturile dacă există o decizie definitivă în instanță prin care se confirmă colaborarea cu Securitatea. În urma deciziei din 2022, Traian Băsescu a rămas fără vila de protocol, indemnizație și dispozitivul de protecție. CCR a constatat că modificarea legii încalcă principiul legalității. Decizia a venit după o sesizare de la CAB într-un proces prin care Traian Băsescu a atacat legalitatea retragerii protecției oferite de SPP.

