Grupul austriac OMV, „lovitură de pe urma taxelor mai mari din România şi Norvegia”

„Acest efect este atribuibil în principal graficelor de plată a impozitelor din Norvegia şi România - unde, în Norvegia, două rate de impozit au fost plătite în T2/25, iar în România, sistemul fiscal impune decontarea în T2/25 pentru T1/25, precum şi pentru sumele restante aferente anului 2024", a informat acţionarul majoritar de la OMV Petrom într-un comunicat de presă.



Pe de altă parte, OMV se aşteaptă ca fuziunea Borouge-Borealis să aibă un efect pozitiv de 120 de milioane de euro asupra rezultatului său operaţional în trimestrul al doilea. După doi ani de negocieri, în luna martie a acestui an grupurile Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) şi OMV au ajuns la un acord pentru a-şi uni operaţiunile din domeniul petrochimiei, într-un nou grup, denumit Borouge Group International, o companie cu o valoare de aproximativ 60 de miliarde de dolari.



Tot marţi, OMV a informat că, în perioada aprilie-iunie 2025, producţia sa de hidrocarburi a scăzut până la 304.000 barili echivalent petrol pe zi, de la 310.000 barili echivalent petrol pe zi în primul trimestru al acestui an şi o producţie de 338.000 barili echivalent petrol pe zi în trimestrul al doilea al anului trecut. Producţia de gaze a scăzut şi ea până la 125.000 barili echivalent petrol pe zi în T2, de la 132.000 barili echivalent petrol pe zi în T1.



În schimb, marja de rafinare a OMV (un indicator al profitabilităţii afacerilor cu petrol şi gaze naturale) a crescut până la 8,08 dolari pentru un baril echivalent petrol în T2, de la o marjă de 6,65 dolari pentru un baril de echivalent petrol în T1. Aceasta deşi rata de utilizare a rafinăriilor OMV din Europa a scăzut de la 92% până la 83%.



Potrivit OMV, preţul mediu al barilului de ţiţei Brent a scăzut până la 67,88 dolari în T2, de la 75,73 dolari în T1, în timp ce preţul mediu al gazelor naturale la bursa de la Viena a ajuns la 29,3 euro pentru un Megawatt oră în T2, de la 38,2 euro pentru un Megawatt oră în T1.



OMV urmează să dea publicităţii rezultatele financiare pentru trimestru al doilea al acestui an în data de 31 iulie.



Grupul austriac OMV Aktiengesellschaft deţine 51,156% din acţiunile OMV Petrom, iar statul român, prin Ministerul Energiei - 20,698%, potrivit datelor afişate de Bursa de la Bucureşti.

