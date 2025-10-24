€ 5.0835
Data publicării: 23:27 24 Oct 2025

Grindeanu: Îmi doresc ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa mea, am avut o discuţie
Autor: Anca Murgoci

corlatean_06021000 Foto: Captura Facebook
 

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgovişte, că a avut o discuţie cu Titus Corlăţean acum câteva zile şi i-a propus să facă parte din echipa sa. 

"Eu am avut o discuţie cu Titus în urmă de câteva zile. A fost la mine, l-am invitat. Eu l-am rugat să avem această discuţie. I-am spus că îmi doresc să facă parte din echipa mea. Şi oferta rămâne deschisă şi acum. I-am spus că faptul că ne ştim de 25 de ani de la TSD, de la Tineretul Social Democrat, şi am avut foarte multe lucruri şi bătălii electorale, politice, împreună ne dă amândurora background-ul necesar să trecem peste anumite, poate, supărări. Oferta mea rămâne deschisă şi Titus ştie acest lucru şi îmi doresc, după o perioadă pe care o consideră el necesară, să redevină activ în conducerea partidului. Eu m-aş bucura să o facă", a afirmat Grindeanu.

Titus Corlăţean a anunţat, săptămâna trecută, că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, "întotdeauna în PSD, la bine şi la greu", menţionând că proiectul de a candida la preşedinţia partidului "nu este fezabil", în condiţiile în care formaţiunea "nu mai are o viaţă politică democratică vie". 

Senatorul PSD de Dâmboviţa Titus Corlăţean nu a fost prezent, vineri, la la conferinţa extraordinară a PSD Dâmboviţa de la Târgovişte, la care a participat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. 

Sorin Grindeanu a subliniat că rezultatele foarte bune în alegeri ale organizaţiei judeţene din Dâmboviţa l-au făcut să îl propună pe liderul organizaţiei, Corneliu Ştefan, în echipa cu care se prezintă la alegerile interne din partid din 7 noiembrie. Corneliu Ştefan este propus pentru funcţia de prim-vicepreşedinte.

