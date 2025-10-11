€ 5.0927
Data publicării: 18:00 11 Oct 2025

Grindeanu: Dacă se va întâmpla un astfel de scenariu, cu toții vom fi vinovați!
Autor: Anca Murgoci

sorin grindeanuINQUAM_Photos_Virgil_Simonescu Inquam Photos / Virgil Simonescu
 

Sorin Grindeanu a avertizat asupra riscurilor unei rupturi în actuala coaliție de guvernare.

Liderul PSD a zis că un eventual eșec ar deschide drumul populismului în România.

„Am spus că, dacă această coaliție eșuează, dincolo de acest eșec politic, al fiecărui partid din coaliție, și nimeni nu e mai vinovat sau mai puțin vinovat, cu toții vom fi vinovați, dacă va exista acest eșec. Dincolo de asta, știți ce ne așteaptă? Un deșert al populismului. Asta ne va aștepta.

Și vedem cu toții ce se întâmplă în România în acest moment. De aceea, nu trebuie să permitem acest eșec. Da, nu e simplu. Sunt patru partide cu doctrine diferite, cu abordări diferite, cu experiențe diferite în guvernare. Și sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm cu toții. Trebuie să învățăm că, într-o coaliție de patru partide, principalul instrument trebuie să fie dialogul.

Dincolo de a arăta cine e mai tare, cine are mușchii mai mari în interiorul coaliției. Dacă vrem ca această coaliție să reziste, trebuie să vorbim foarte mult, să avem dialog înainte de a lua anumite decizii. Eu cred că asta e abordarea corectă. Și cu toții trebuie să facem acest efort, care nu e simplu”, a zis Sorin Grindeanu.

VEZI ȘI: Regretul lui Grindeanu după faza cu ieșirea din sală de la Congresul UDMR

 

