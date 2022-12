Gina Pistol, noi dezvăluiri despre Smiley. Detaliul care a salvat relația lor: Acum îmi vine să plâng

„Eu tot timpul am arătat că sunt un om puternic și nu am nevoie de mici chestii. Într-o dimineață, aveam filmări de ziua mea. (n.r. Smiley) mi-a pregătit o surpriză a doua zi. În living era un cvartet de coarde. Cântau melodiile mele preferate. Plângeam cu muci la nas, sunt urâtă când plâng. A fost atât de frumos! La începutul relației, când nu aveam eu răbdare, pentru că eu trebuia să știu clar care e următorul pas, așa funcționam eu ca om, era ceva care-mi spunea ai răbdare. Și acum, uitându-mă în urmă, înțeleg de ce a trebuit să am răbdare. Andrei e fix omul acela de care eu aveam nevoie. Acum îmi vine să plâng...”, a spus Gina Pistol, la podcastul „Lucruri simple”, moderat de Horia Brenciu.

De asemenea, Gina Pistol a povestit și cum a început relația lor de iubire. „Noi vorbeam, ne recomandam filme, înainte să fim împreună. Îi trimiteam tot felul de meme-uri din astea funny, bancuri, îl făceam să râdă. Așa l-am agățat. Eram cu o prietenă la pensiunea părinților ei și m-a întrebat ce fac. I-am trimis o poză cu un gomboț (n.r. găluște cu prune), nu cu doi, cu unul. (...) Vrei să-ți fac? Când mă întorc în București, îți fac", i-a transmis Gina Pistol, care a povestit și cum a decurs prima întâlnire dintre cei doi. „I-am făcut gomboți. A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni! El a venit la mine, avusese puțină treabă la studio. Ascultam toate albumele lui Depeche Mode și mâncam gomboți.”

„Andrei este foarte echilibrat. Gândește o decizie înainte să o spună. În schimb, eu sunt opusul lui. El are o maturitate. Facem șapte ani anul viitor. Se împacă foarte bine cu felul meu de a fi. Nu știu dacă am spus-o vreodată, dar, înainte să încep relația cu el, mă gândeam dacă o să găsesc pe cineva care să fie ca mine, un om fain, un om simplu. Aveam o discuție cu Dumnezeu și îi ziceam să fie om bun, înainte de toate, și să fie bun pentru mine. Și uite că a fost bine”, a mai zis Gina Pistol.

Smiley, moment emoționant cu fiica lui, Josephine





Smiley își găsește liniște acasă, lângă fiica lui. Recent, Gina Pistol i-a fotografiat pe cei doi într-o ipostază emoționantă, lângă brad, în timp ce juratul de la „Vocea României” o ține în brațe pe Josephine.

„Fără cuvinte…”, a scris Smiley la descrierea fotografiei postată pe contul său de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by smiley_omul (@smiley_omul)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News