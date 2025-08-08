„Gică contra” în coaliție. Miza USR: Care este, de fapt, teama lor

USR face tot felul de „și-și-uri”, cel mai recent exemplu fiind faptul că s-a opus organizării de funeralii de stat pentru Ion Iliescu.

Într-un comentariu pentru DC News, jurnalistul Val Vâlcu a pus contextul politic actual în paralel cu episoade similare din trecut.

Potrivit lui Val Vâlcu, USR s-a mai confruntat cu provocări similare în guvernări anterioare, dar atunci președintele era de partea PNL, iar reacțiile „de Gică contra” au fost rapid sancționate. „Acum situația e complicată: Președintele este de partea lor, dar fără PSD nu pot guverna”, a punctat acesta.

USR ar putea încerca să se folosească de sprijinul președintelui în confruntările cu lideri precum Ilie Bolojan. Istoria politică oferă precedente variate: Președinți care aveau majoritate în Guvern (Ion Iliescu, Emil Constantinescu), Guvernul Tăriceanu care a rezistat patru ani cu o majoritate ostilă, sau coabitări precum Băsescu–Boc, fragilizate de criza economică, apoi a fost Iohannis cu „Guvernul meu”.

Acum însă situația este extrem de complicată. Un guvern USR ultraminoritar e greu de imaginat, e ceva doar pur teoretic. Dacă USR se retrage, rămâne un Guvern minoritar cu măsuri dure de dus, iar dacă e scos din joc, Executivul ar putea rezista, dar atmosfera ar deveni sufocantă, cu proteste masive ale celor două partide cu acțiuni extreme, ambele în afara Guvernului: Ai avea USR-iștii la girafă, în Piața Victoriei, iar peste drum AUR-iștii.

Val Vâlcu a spus că, în afară de „și-și”-urile și de marcarea teritoriului din partea USR, așa cum fac animale de pradă care își delimitează zona, nu vede o ruptură reală în coaliție, pentru că asta ar împinge spre haos. Ar fi un eșec. Alegerile anticipate sunt excluse, nu ar clarifica situația și ar putea aduce SOS, POT, AUR la putere.

Potrivit lui, gesturile extreme ale USR sunt pentru consolidarea electoratului pur, nucleul dur al partidului.

Asta arată mai degrabă teamă decât forță, în sensul că se tem să nu-i piardă și pe aceia manevrabili și radicalizați. Practic e o migrare spre talibanism, la nivel verbal. Le e frică să piardă masa de manevră din interiorul USR, adică oameni radicalizați, a explicat Val Vâlcu.

