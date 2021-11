Gazele din Marea Neagră, valoare uriaşă. Comoara pe care stă România

În baza ultimelor tranzacții cu gaz de la bursa CEGH de la Viena, referinţa de preţ pentru România, care s-au închis la un preţ de 72 de euro pe MWh, punga de gaze de 200 de miliarde de metri cubi de pe fundul Mării Negre poate fi evaluată la peste 150 miliarde de euro, scrie ZF.

Anul trecut, aceeaşi rezervă valora circa 20 mld. euro. Aprecierea fără precedent a gazului natural nu a adus vreun beneficiu României, în contextul în care această resursă zace blocată de circa trei ani într-un haos legislativ.

Potrivit informaţiilor pu­blice, zona economică românească a Mării Negre ar avea rezerve de 200 de miliarde de metri cubi, cantitate care ar putea acoperi consumul naţional pentru următorii 20 de ani.

Consumul aproximativ de gaze al României este de circa 10 miliarde de metri cubi. Din această pungă de gaze, circa 80 de miliarde de metri cubi sunt în blocul Neptun Deep, gestionat acum de OMV Petrom şi de Romgaz, după ce compania de stat a ajuns la un acord cu americanii de la ExxonMobil pentru preluarea participaţiei de 50% pe care aceştia o aveau în proiect.

Gazul natural a avut o evoluţie spectaculoasă în ultimul an, redresarea economiilor europene postpandemie şi cererea de resurse care a însoţit acest fenomen depăşind cu mult posibilităţile de producţie ale blocului, scrie Mediafax.

Elena Cristian, avertisment pentru iarna asta

Elena Cristian, redactor şef DC BUSINESS, a făcut mai multe precizări cu privire la nevoia de gaz a României şi a tras un semnal de alarmă pentru această iarnă.

"Nu pot să înţeleg, a fost o lipsă de implicare şi viziune a celor care au trecut în ultimii ani pe la guvernare", a spus Elena Cristian la Antena 3, legat de faptul că zeci de mii de români îngheaţă în case, în timp ce zăcămintele de gaz din Marea Neagră stau neexploatate.

"Vorbeam astăzi cu oamenii din industrie, care îmi spuneau că România are un deficit de 30% din necesarul de gaz pentru a trece această iarnă, deficit pe care nu are cum să îl acopere în acest moment, nu are de unde să îl ia. Spuneau specialiştii că singura varianta va fi ca unii agenţi economici, mari consumatori de gaze, să fie opriţi pentru o perioadă de timp, să se reducă consumul, să se facă economie. Avem probleme serioase, pe lângă aceste tarife foarte mari care au crescut şi de cinci ori pentru consumatorii casnici. Avem o criză a gazelor şi apare o întrebare. România este unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din Europa, avem resurse. Semnale de alarmă sunt din toate părţile. Avem de unde aduce gaz, dar stăm de doi ani într-un paragraf de lege pentru ca România să nu mai fie dependentă de alţii când vine vorba de gaz. Acest lucru nu se face însă. Acum un an se promitea modificarea legii într-o lună. Acum o lună legea a ajuns în Parlament. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic!", a mai declarat Elena Cristian.