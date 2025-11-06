€ 5.0845
Data actualizării: 16:35 06 Noi 2025 | Data publicării: 16:34 06 Noi 2025

Garanțiile lui Grindeanu în ajunul Congresului PSD: Începem un nou capitol
Autor: Ioan-Radu Gava

sorin grindeanu Sorin Grindeanu. Sursa Foto: Agerpres.
 

Vineri, 7 noiembrie 2025, are loc Congresul Partidului Social Democrat.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și candidatul pentru un mandat de președinte al partidului, promite seriozitate, stabilitate și viziune.

„Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România.

Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru români şi economia românească.

Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forțe politice de centru-stânga din România.

Și, mai ales, despre ce aşteptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate și viziune, în orice context!“, a scris Grindeanu pe Facebook.

sorin grindeanu
psd
congres psd
