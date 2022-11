Fostul proprietar i-a lăsat un mesaj sub tapet. Ce a aflat o tânără despre proprietatea pe care tocmai o cumpărase

Un proprietar a descoperit sub tapet un mesaj despre casa sa.

După ce se mută într-o casă nouă, majoritatea oamenilor abia așteaptă să-și pună amprenta și să înceapă să redecoreze. O femeie a avut o surpriză de zile mari după ce a descoperit un mesaj de la fostul proprietar al casei, când dădea jos tapetul de pe pereți. Sub tapetul din anii 1990 se afla o mică notă care detalia de câte rulouri ar avea nevoie când va veni timpul să redecoreze camera, scrie The Mirror.

Mesajul indica astfel: „Dacă veți avea vreodată nevoie să tapetați din nou această cameră, va fi nevoie de opt role de tapet. Am cumpărat doar șase role la 17 lire per rolă pe 5/12/97 și nu am avut destule. Jon 21/12/97."

O imagine a notei a fost distribuită pe Reddit de utilizatorul Brilliantas și a strâns peste 66.000 de voturi pozitive și aproximativ 700 de comentarii.



Sursă foto: Reddit (Brilliantas)

”Cine redecorează cu patru zile înainte de Crăciun?”

În timp ce majoritatea utilizatorilor nu s-au putut abține să nu se amuze de greșeala lui Jon, alții s-au întrebat „ce fel de bărbat pune tapet cu patru zile înainte de Crăciun”. Un utilizator a spus: „Poate că prietena sau iubita lui a fost genul care să-l facă pe bietul Jon să redecoreze cu doar patru zile înainte de Crăciun, când ar fi trebuit să bea bere”.

Un alt utilizator a adăugat: „Sperați pentru încă două rulouri de la Moș Crăciun?” Alții au profitat de ocazie pentru a împărtăși notele pe care le-au lăsat viitorilor proprietari legate de casele în care stau.

Casa din 'Singur acasă' poate fi închiriată pentru o noapte, la licitație

Casa din 'Singur acasă', care se află în Winnetka, Illinois, o suburbie a orașului Chicago, a fost scoasă la închiriat pentru o noapte, prin platforma Airbnb. Licitația pornește de la prețul de 25 de dolari, potrivit postului de televiziune ABC din Chicago.

Locuința unde s-a filmat cunoscutul film de Crăciun 'Singur acasă' / 'Home alone', comedie lansată pe 16 noiembrie 1990, are trei etaje și este disponibilă pentru patru persoane, doar pentru noaptea 12 decembrie. Oferta e parte dintr-o promoție a sezonului de vacanță a remake-ului Disney+ 'Home Sweet Home Alone'. Află mai multe AICI

Obiectele de iluminat pot fi adevărate bijuterii

Corpurile de iluminat dintr-o casă trebuie să fie alese cu foarte mare atenție, pentru că ele pot schimba întreg ambientul unei încăperi. Mara Ciubotaru, arhitect Visuri la cheie, vine cu cele mai practice sfaturi pentru Spectacola, astfel încât să fii sigur că pe viitor nu vei alege greșit iluminatul fiecăriei camere din casă.

SPECTACOLA: Corpurile de iluminat pot face, de foarte multe ori, diferența, in privința design-ului unei încăperi. Așadar, spune-mi te rog cum alegem corect tonurile de lumină pentru fiecare cameră din casă?

Mara Ciubotaru, arhitect Visuri la cheie: Când vorbim de lumină, avem 3 direcții și se măsoară în grade Kelvin (K): lumina caldă (2200-3500K), lumina neutră (4000-4500K) și lumina rece (5000-6500K). Personal, nu recomand nicăieri lumina rece în case. Pentru acasă vă recomand lumina neutră (4000K) în bucătării, baie, zone de studiu (birou, bibliotecă). Lumina caldă spre neutră (3500k) e de folosit în hol, dormitor, living. Iar lumina caldă (3200-3000K) o recomand pentru iluminat ambiental de accent (veioze, lampadare, pendule ). Citește continuarea interviului AICI

