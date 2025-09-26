Fost arhitect-șef al Capitalei, suspect într-un dosar penal

Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, a anunțat că s-a prezentat vineri la Direcția Națională Anticorupție pentru a i se comunica faptul că are calitatea de suspect într-un dosar penal.

El a precizat, pentru Agerpres, că va colabora cu organele parchetului.

„Am fost astăzi la sediul DNA pentru a mi se comunica calitatea de suspect într-un dosar. Menționez faptul că întotdeauna mi-am făcut datoria de funcționar public. Detalii privitoare la ancheta procuraturii nu vă pot furniza atâta vreme cat aceasta este în curs. Voi colabora cu organele parchetului, ca de obicei”, a transmis Ștefan Călin Dumitrașcu.

De ce este acuzat

Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu, acuzat că ar fi obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave (două acte materiale), în legătură cu aprobarea unui PUZ din 2019 care permitea ridicarea unui imobil de birouri pe spațiu verde în cartierul Primăverii.

În prezent, Ștefan Dumitrașcu este arhitect-șef în cadrul Primăriei Sector 3, potrivit Agerpres.