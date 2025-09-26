€ 5.0772
Subcategorii în Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
Data publicării: 14:02 26 Sep 2025

Fost arhitect-șef al Capitalei, suspect într-un dosar penal
Autor: Iulia Horovei

mita-director-apa-brasov_53945000 Foto: Agerpres
 

Fostul arhitect-șef al Capitalei a anunțat că s-a prezentat vineri la DNA pentru a i se comunica faptul că are calitatea de suspect într-un dosar penal.

Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, a anunțat că s-a prezentat vineri la Direcția Națională Anticorupție pentru a i se comunica faptul că are calitatea de suspect într-un dosar penal.

El a precizat, pentru Agerpres, că va colabora cu organele parchetului.

„Am fost astăzi la sediul DNA pentru a mi se comunica calitatea de suspect într-un dosar. Menționez faptul că întotdeauna mi-am făcut datoria de funcționar public. Detalii privitoare la ancheta procuraturii nu vă pot furniza atâta vreme cat aceasta este în curs. Voi colabora cu organele parchetului, ca de obicei”, a transmis Ștefan Călin Dumitrașcu.

De ce este acuzat

Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu, acuzat că ar fi obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave (două acte materiale), în legătură cu aprobarea unui PUZ din 2019 care permitea ridicarea unui imobil de birouri pe spațiu verde în cartierul Primăverii.

În prezent, Ștefan Dumitrașcu este arhitect-șef în cadrul Primăriei Sector 3, potrivit Agerpres.

arhitect-sef
capitala
dna
cercetat penal
