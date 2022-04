Farmaciile independente au militat intens pentru perfecționarea continuă, standardizarea și legiferarea acestor servicii. Asociația a participat la elaborarea definiției serviciului farmaceutic ca fiind “o acțiune sau un set de acțiuni efectuate de către un farmacist cu drept de liberă practică, necesare pentru a garanta asistența farmaceutică a populației, integrată și continuă, cu scopul asigurării celui mai bun răspuns la nevoile și problemele de sănătate ale populației în ansamblu și ale pacientului în mod individual” (introdusă în legea Farmaciei Nr 266/2008, abia în anul 2020).

Colegiul Farmaciştilor, luare de poziţie şi iniţiativă

Se menționează in continuare că “serviciile farmaceutice includ, dar nu se limitează la eliberarea medicamentelor și oferirea de informații privind modul de utilizare a acestora, utilizarea rațională a medicamentelor, supravegherea modului de administrare a acestora, identificarea și evitarea efectelor adverse ale medicamentelor, asigurarea accesului la medicație prin prepararea medicamentelor, etc.” (14,15)(Lege 266/2008, art. 1¹ , introdus prin Ordonanța nr. 4/2018, aprobată de Legea nr. 243 din 09.11.2020). "În Colegiul Farmaciştilor suntem activi în jur de 20.000. E un organism viu, sunt farmacişti care activează în aproximativ 10.000 de farmacii. Din 2018-2019 am pus pe tapet proiectul, este, clar, nevoie de schimbarea paradigmei, practic de schimbarea şi repoziţionarea profesiei în societate. Serviciile farmaceutice nu sunt ceva nou, nu le-am inventat noi. Trebuie să luăm know-how-ul din statele din Europa, tot ce s-a dovedit eficace la ei pe zona serviciilor farmaceutice şi să transpunem în realitatea României de astăzi, pentru pacienţii noştri. Cum vă spuneam, încă de acum patru ani am început eforturile şi am am prezentat în consiliile naţionale un raport cu concluziile şi recomandările privind această recunoaştere a serviciilor farmaceutice" spune Florina Bonifate, reprezentanta Colegiului Farmaciştilor din România.

Servicii farmaceutice esenţiale şi avansate

Pasul următor a fost definirea unui nomenclator al acestor servicii, practic o lista detaliată a acestora, ce stă la baza implementării în farmacii și a perfecționării farmaciștilor în beneficiul pacienților și a celorlalți profesioniști din sistem. "Pe parcursul anului 2020, am obţinut prima definire într-o lege a serviciilor farmaceutice. Este vorba despre o modificare a Legii Farmaciei nr. 266 în care s-a creat cadrul legislativ pentru extinderea gamei de servicii. Dar asta nu era suficient, aşa că am mers mai departe. În martie 2021 am obţinut în Legea Sănătăţii nr.95 extinderea modalităţii de exercitare a profesiei de farmacist la nivel de atribuţii. În iunie 2021, autorităţile au avut nevoie de o fundamentare acestor servicii farmaceutice prin existenţa unui studiu sociologic care a şi fost lansat. Tot atunci a fost creat şi primul nomenclator de servicii farmaceutice adoptat prin ordin al ministrului Sănătăţii în noiembrie 2021 în care s-a făcut definirea explicită cu clasificarea lor în servicii esenţiale şi avansate", a explicat Bonifate.

