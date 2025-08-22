Urmărește emisiunea live


EXCLUSIV  Florian Bichir: Putin i-a spus lui Băsescu să facă acest lucru. A fost un măr otrăvit! / video

Autor: Flaviu Predescu | Categorie: Politica
Prezent în emisiunea De Ce Citim pentru a vorbi despre alegerile parlamentare din Republica Moldova, istoricul Florian Bichir a arătat de ce România nu este de acord cu un referendum în Moldova, cu privire la unirea dintre cele două țări, ci preferă o soluție politică. 

„Republica Moldova, Basarabia străbună, România de Răsărit să devină parte comună a României, nu se poate face decât în două condiții: 1. Să ai decizia Parlamentului, la București nu se pune problema; și Parlamentul de la Chișinău. Problema până acum a fost Parlamentul de la Chișinău, pentru că ei sunt 101 parlamentari. Cum se ducea România înspre 50% unioniști, pac pica guvernul, pac apăreau rușii, pac apărea un Plahotniuc. Niciodată nu ne lasă acolo ca în 1917-1918 să facem o majoritate. 2. Sau referendum. De referendum, vă spun sincer, a fost ofertă și România a refuzat-o, pe bună dreptate, au zis e dreptul nostru istoric, pentru că ne fac ăia la calculator de iese că vor unirea cu Federația Rusă”, a explicat Florian Bichir.

„Inclusiv Traian Băsescu a recunoscut, i-a spus la ultima întâlnire de la Neptun cu Putin că Putin i-a spus să facă referendum. Acesta este un măr otrăvit pe care ni-l aruncă rușii. Ni l-au aruncat și în 1920. Tot timpul vor referendum căci ne pot păcăli. Sunt mai buni ca noi la dezinformare, la laptopuri... Odată ce-ai închis-o printr-un referendum poți să-ți iei adio. Astfel, am refuzat acest lucru și am încercat pe cale politică. Și politica pe care o văd eu este să creștem unioniști la Chișinău, să nu fugă toți în Europa, iar atunci s-ar vota unirea cu România.” a declarat istoricul, exclusiv pentru DC News. 

Youtube video image

