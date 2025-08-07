Fiul din umbră al lui Ion Iliescu. Cine este moștenitorul neoficial al fostului președinte

Deși Ion Iliescu și soția sa, Nina Iliescu, nu au avut niciodată copii biologici, în existența lor și-a găsit loc un tânăr pe care l-au crescut cu grijă și afecțiune: Mihai Bujor Sion, considerat de mulți apropiați drept „fiul adoptiv” al cuplului prezidențial, chiar dacă nu a fost înfiat legal.

Relația specială dintre Ion și Nina Iliescu a început în tinerețea lor, când s-au cunoscut în anii de studenție la Moscova. S-au căsătorit în 1951, într-o ceremonie modestă, lipsită de fast, dar plină de emoție. „Am avut anii aceia de studenție împreună, la Moscova, asta ne-a consolidat relația afectivă. După terminarea celui de-al doilea an de studenție, pe 21 iulie 1951 ne-am căsătorit, fiind studenți. A fost o nuntă foarte modestă. Pe vremea aceea nu aveam bani și nu ne puteam permite ce se întâmplă acum cu nunțile acestea. Am mers împreună cu familia, două mame și două mătuși și ne-am căsătorit”, povestea Iliescu într-un interviu acordat cu câțiva ani în urmă.

Din păcate, viața nu le-a oferit bucuria de a deveni părinți. Fosta primă doamnă a suferit trei pierderi de sarcină, iar Ion Iliescu mărturisea în 2011: „Ba chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie… Soția mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea… nu s-a mai putut”.

În anii ’70, destinul l-a adus în calea lor pe Mihai Bujor Sion, un copil rămas orfan după ce tatăl său, fost membru al Partidului Comunist Român, a murit într-un accident aviatic. Ion Iliescu, pe atunci un nume tot mai cunoscut în structurile partidului, l-a luat sub ocrotirea sa. Deși nu a fost înfiat legal, Sion a crescut în preajma cuplului Iliescu, primind sprijin, îndrumare și, poate cel mai important, afecțiune părintească.

Mihai Bujor Sion, acum în vârstă de 60 de ani, a jucat un rol cheie în zilele Revoluției din decembrie 1989, fiind chiar cel care l-a adus pe Ion Iliescu la Televiziunea Română Liberă, un gest devenit simbolic pentru preluarea puterii. Ulterior, a fost numit șeful Cancelariei Prezidențiale și a ocupat funcția de consilier prezidențial pe probleme economice.

Cariera sa diplomatică s-a desfășurat pe mai multe continente. Între 1994 și 1998, a fost consul general al României la Los Angeles. A revenit în circuitul diplomatic în perioada în care Cristian Diaconescu era ministru de Externe, fiind însărcinat cu afaceri ad-interim în regatul Thailandei, șef al misiunii din Bangkok, începând cu 21 august 2009. A continuat să reprezinte România în posturi importante la Dubai, Los Angeles și Manila, Filipine, unde a activat între 2013 și 2021.

Viața personală a lui Mihai Bujor Sion a fost, de asemenea, una complexă. A fost căsătorit aproape 25 de ani cu actrița Ioana Pavelescu, mama designerului Maria Marinescu. După divorț, în 2016, s-a recăsătorit cu Laura Maria Iordache, fost model cu 34 de ani mai tânără, cunoscută publicului din emisiunea „Next Top Model”. Împreună, cei doi au un copil și locuiesc în Capitală.

Maria Marinescu, cea care l-a considerat pe Ion Iliescu o figură marcantă în viața familiei sale, i-a adus un ultim omagiu emoționant după aflarea veștii decesului: „Odihnește-te în pace! Moștenirea ta, oricât de complexă ar fi, rămâne parte din istoria noastră… și din mine”.

Ion Iliescu a încetat din viață după două luni de spitalizare la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”. În ultimele zile, starea sa s-a agravat considerabil, fiind menționată instalarea disfuncțiilor multiple de organe. Miercuri, 7 august 2025, zi declarată oficial de doliu național, lângă sicriul său a fost depusă o coroană de flori albe din partea soției sale, Nina Iliescu, cu un mesaj simplu, dar copleșitor: „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.

