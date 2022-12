Finala ”Te cunosc de undeva!”. Pepe: Scorul de până acum nu va mai conta. Cui îi aparține decizia finală

Emi şi Cuza, Jo şi Liviu, Wrs şi Emilian şi Connect-R şi SHIFT sunt cele patru cupluri de artişti care luptă pentru trofeul sezonului 18 Te cunosc de undeva!. Nu doar echipele finaliste vor face spectacol în finala transforming show-ului, ci şi colegii lor, care vor performa în afara concursului.

„Scorul de până acum al tuturor finaliştilor nu va mai conta. Toate cele patru echipe care se luptă pentru marele premiu de 15.000 de Euro vor porni în finală de la zero, iar juriul va acorda doar note între 9 şi 12 pentru acestea. Apoi colegii lor, care sunt în afara concursului, vor trebui să hotărască spre cine vor merge cele 5 puncte ale lor”, a dezvăluit Pepe, în vreme ce Alina Pușcaș a completat: „În final, decizia îi va aparţine publicului din platoul emisiunii, care va acorda, la fel ca juriul, note între 9 şi 12. Echipa cu cele mai multe puncte va câştiga trofeul sezonului şi marele premiu, care va fi donat către o familie care are mare nevoie de ajutor!”.

Goran Bregovic, Hozier, Christina Aguilera şi P!nk, Sting şi Puff Daddy, O-Zone, Steven Tyler, Disturbed şi Modern Talking sunt provocările pe care ruleta le-a pregătit celor 8 cupluri de artişti în finala Te cunosc de undeva!. Cum s-au descurcat aceştia şi cine va câştiga premiul cel mare, care va fi donat în scop caritabil, telespectatorii Te cunosc de undeva! vor afla, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Citește și...

Antena 1, anunț oficial despre serialul ”Lia – soţia soţului meu”

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu va avea premiera pe 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1. Producţia este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

Serialul care va putea fi urmărit începând din 12 ianuarie, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, semifinalist Exatlon şi multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii din Bucureşti şi din împrejurimi.

