Experimente practice de făcut acasă cu cel mic: gheizer de Cola, vulcan de bicarbonat sau cerneală invizibilă

Unele proiecte științifice devin preferatele multor familii, ajutându-i pe prichindei să învețe mai multe despre mediul înconjurător și sunt simplu de realizat, plăcute la vedere, informative și, mai presus de toate, distractive. Iată câteva proiecte populare de făcut acasă cu copii.

Vulcanul de bicarbonat de sodiu și oțet

Acest proiect clasic folosește bicarbonat de sodiu, oțet și colorant alimentar roșu pentru a simula o erupție vulcanică. Puteți face corpul vulcanului din lut sau ipsos. Când sunteți gata, amestecați o ceașcă de oțet și o lingură sau două de bicarbonat de sodiu pentru a crea un flux spumos de lavă.

Fântâna de Mentos și Cola

Acest experiment este foarte ușor de făcut și este atât de distractiv încât a fost prezentat în reclame TV importante și în nenumărate videoclipuri de pe internet. Jetul rezultat va atinge o înălțime de aproximativ doi metri, așa că este indicat să încercați acest lucru în aer liber!

Când aruncați bomboanele Mentos în sticla de suc acidulat de 2 litri, bulele de CO2 se atașează la suprafața bomboanelor și cresc pe măsură ce bomboana se dizolvă. Acest lucru creează un gheizer de sifon aproape instantaneu.

Cerneală invizibilă

Există multe soluții diferite care se poate face o cerneală invizibilă eficientă. Una dintre cele mai cunoscute este făcută din suc de lămâie. Sucul de la o lămâie sau două este probabil suficient: ai nevoie doar de suficient pentru a înmuia o pensulă mică pe care o vei folosi pentru a-ți scrie mesajul secret.

Cerneala invizibilă poate fi vizibilă doar încălzind-o cu atenție peste o lumânare pentru câteva secunde. Pentru ceva cu un pic mai complex și high-tech, puteți folosi tablete de sulfat de chinină pentru a face o cerneală care va deveni vizibilă doar sub lumina UV. Sulfatul de chinină este folosit pentru tratamentul unor boli și este ușor de găsit online.

Creșterea Cristalelor



Există multe tehnici diferite pentru a te distra cu cristale. Una dintre cele mai colorate metode implică aruncarea sărurilor metalice precum clorura de calciu, nitratul de plumb sau sulfatul de cupru într-o soluție de silicat de sodiu, dar va trebui să le împrumutați de la laboratorul de chimie al școlii. Dacă preferați să folosiți materiale de la raft pentru experimentele dvs. de creștere a cristalelor, puteți crea o soluție saturată caldă cu un dizolvat de cristal precum sare, zahăr, alaun sau anilină. Înmuiați un pic de sfoară în el și așteptați să se răcească. Particulele din soluție se vor agrega în jurul suprafeței șirului și vor crea mici cristale semințe. După câteva zile, veți avea niște formațiuni cristaline superbe.

Ai crezut că nu vei folosi vreodată Teorema lui Pitagora

Teorema lui Pitagora este o ecuație în geometrie care arată relația dintre lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic, un triunghi cu un unghi de 90 de grade. Formula este a pătrat plus b pătrat este egal cu c pătrat. În formulă, a și b reprezintă catetele triunghiului, iar c este ipotenuza. Fiind capabilă să găsească lungimea unei laturi, având în vedere lungimile celorlalte două laturi, teorema lui Pitagora este o tehnică utilă în mai multe situații aplicate din viață. Iată câteva dintre acestea. Citește continuarea AICI

