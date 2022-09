Este posibil ca virusul Covid să fi schimbat personalitățile oamenilor, avertizează un studiu. Ce grupă de vârstă este mai afectată

Anterior, psihologii nu au reușit să găsească o legătură între evenimentele stresante colective, cum ar fi cutremure sau uragane, și schimbarea personalității. Cu toate acestea, ceva despre pierderile experimentate sau pur și simplu îndelungul proces de izolare socială pare să fi avut un impact.

„Adulții mai tineri au devenit mai capriciși și mai predispuși la stres, mai puțin cooperanți, încrezători și mai puțin responsabili”, conform autorilor studiului, condus de prof. Angelina Sutin, de la Colegiul de Medicină al Universității de Stat din Florida.

Sutin și colegii au folosit evaluări ale personalității de la 7.109 de persoane înscrise în studiul online Understanding America, care au fost repetate în diferite momente înainte și în timpul pandemiei. Participanții au primit un test de personalitate utilizat pe scară largă care măsoară cinci trăsături - nevroticism, extraversie, deschidere, agreabilitate și conștiinciozitate.

Studiul a fost publicat în revista Plos One.

Participanții, cu vârsta cuprinsă între 18 și 109 de ani, au susținut testele înainte de pandemie, la începutul și mai târziu, în perioada pandemiei, cu o medie de trei teste per participant.

În prima fază a pandemiei (martie până în decembrie 2020), personalitățile oamenilor au fost relativ stabile, cu doar o mică scădere a nevroticismului, în comparație cu perioada pre-pandemie.

Reducerea nevroticismului a dispărut în a doua jumătate a pandemiei (2021-2022), sugerează studiul, și a fost înlocuită cu scăderi ale extraversiei, deschiderii, agreabilității și conștiinciozității în comparație cu personalitatea pre-pandemică. Modificările au fost de aproximativ o zecime dintr-o abatere standard, echivalentă cu mărimea fluctuațiilor observate de obicei pe parcursul unui deceniu de viață. Adulții mai tineri au prezentat cele mai mari schimbări, iar cea mai în vârstă grupă de adulți nu a avut modificări semnificative ale trăsăturilor.

Potrivit autorilor, personalitatea tinde să fie mai maleabilă la adulții mai tineri și este posibil ca pandemia să fi avut, de asemenea, un impact mai negativ asupra acestei grupe de vârstă.

„Deși pandemia a fost stresantă pentru toată lumea, a perturbat sarcinile normative ale vârstei adulte mai tinere, cum ar fi școala și tranziția către forța de muncă”, a spus Sutin. „Este speculativ, deoarece nu am măsurat motivele schimbării, dar este posibil ca această întrerupere să fi avut un impact mai mare asupra adulților mai tineri, deoarece aceste sarcini sunt foarte importante pentru această grupă de vârstă.”

Cercetătorii vor continua să monitorizeze eșantionul pentru a vedea dacă schimbările de personalitate sunt temporare sau durabile.

Giganții farmaceutici americani și chinezi au semnat un acord de transfer tehnologic pentru medicamentul COVID-19, Molnupiravir

Marele producător de vaccinuri din China, Sinopharm, și gigantul farmaceutic american Merck Sharp & Dohme (MSD) au semnat miercuri un acord-cadru de cooperare, în baza căruia Sinopharm ar fi dealer și comisionar exclusiv al medicamentului antiviral COVID-19 al MSD în China.

Cele două părți vor negocia, de asemenea, fezabilitatea unui transfer tehnologic, astfel încât medicamentul Molnupiravir să poată fi produs și furnizat pe piața continentală din China, potrivit Global Times.



În cadrul cooperării, Sinopharm ar obține drepturi exclusive de distribuitor și de import pentru Molnupiravir. Sinopharm ar promova în mod activ localizarea producției și furnizarea tratamentului după ce MSD va transfera tehnicile pentru a ajuta China să lupte împotriva pandemiei, potrivit declarației.



Molnupiravir este unul dintre cele mai utilizate tratamente orale pentru COVID-19. Celălalt este Paxlovid de la Pfizer.



Potrivit declarației, Molnupiravir a fost aprobat sau pus în uz de urgență în peste 40 de țări și regiuni, inclusiv SUA, UE, Australia, Japonia și Coreea de Sud, precum și regiunile Chinei Hong Kong și Taiwan. Până la sfârșitul lunii august, MSD a livrat 8,6 milioane de cure de Molnupiravir în aproximativ 30 de piețe și a tratat peste 1,8 milioane de pacienți.



Wu Hao, șeful Departamentului de Boli Infecțioase al Spitalului Beijing Youan, Universitatea Capitală de Științe Medicale, a declarat, la ceremonia de semnare, că Molnupiravir este un medicament oral pentru cazurile ușoare și moderate de COVID-19 la adulții cu risc de spitalizare. Studiile anterioare au arătat că poate reduce semnificativ cazurile de spitalizare și deces.



Analiza a arătat că tratamentul poate reduce spitalizarea sau decesul cu 30% și ameliorează simptome precum anosmia, febra și tusea.



Studiile anterioare și datele din lumea reală au arătat că Molnupiravirul are activitate antivirală împotriva diferitelor variante SAR-CoV-2, inclusiv dominantul Omicron, a remarcat Wu.



Potrivit unui studiu publicat la începutul lunii august în New England Journal of Medicine, unele medicamente antivirale cu molecule mici, inclusiv Molnupiravir, pot avea valoare terapeutică împotriva subliniilor BA.2.12.1, BA.4 și BA.5 ale SARS-CoV- 2 variante Omicron.



Un alt avantaj al Molnupiravir în comparație cu alte tratamente antivirale orale este că nu declanșează interacțiuni medicament-medicament. Astfel, este potrivit pentru pacienții cu COVID-19 cu afectare renală sau hepatică, precum și pentru cei de vârste mai mari și de toate greutățile, a menționat Wu.



”Avem nevoie de mai multe opțiuni pentru tratamentul COVID-19 în fața virusului cu mutații rapide. Molnupiravir este cea mai nouă opțiune pentru China pentru combaterea pandemiei”, a spus Wu.



Președintele Sinopharm, Liu Jingzhen, a declarat la ceremonia de semnare că cooperarea cu MSD este o practică activă pentru tratarea COVID-19 și construirea unei comunități globale de sănătate pentru toți. Liu a sperat că cele două părți să-și exploateze avantajele reciproce, să sporească cooperarea internațională și să ofere pacienților chinezi cât mai curând posibil medicamente calificate, accesibile și la prețuri accesibile.



Rob Davis, director executiv și președinte al MSD, a declarat într-o declarație că MSD este foarte fericit să coopereze cu Sinopharm pentru a oferi Chinei tratamentul.



”Este cel mai recent efort major al nostru de a ajuta lumea să combată pandemia și să promovăm utilizarea globală a tratamentului”, se arată în declarație.

