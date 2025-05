Eram Africa Sahariană a Europei: Cât se câștiga în România, înainte de UE. Caramitru explică de ce e momentul ca struțocămila europeană să treacă la următorul nivel

„Noi în Europa nu avem nici măcar o piață financiară comună, ceea ce e o nebunie. Eu, cetățean european, nu mă pot duce la o bancă germană fără să fiu restricționat. Uneori nici cont nu îți poți deschide, deși ești cetățean european”, a declarat Caramitru. El a adăugat că lipsa unui buget comun al zonei euro subminează ideea de integrare reală: „Ce fel de piață comună? Sau ce fel de zonă euro fără buget comun?”

Vorbind despre evoluția relației dintre Vestul și Estul Europei, Andrei Caramitru a reamintit condițiile grele în care se aflau țările est-europene la momentul aderării la Uniune. „Țin minte și acum că în România se câștiga în medie 70 de dolari pe lună. Lumea a uitat asta. Cu 70 de dolari nu mergi foarte departe, eram la nivel de Africa Subsahariană.”

Amintim că azi, în România, salariul mediu net este de aproximativ 1.100 de euro.

Caramitru a admis că modelul european a funcționat într-o anumită măsură, dar a subliniat că este timpul ca Estul să nu mai fie tratat ca o periferie. „Noi nu am avut ce oferi UE, au trimis ei bani, firme să ne crească, cu anumite condiții desigur. Acum eram la nivel de bebeluși, acum putem discuta cu partenerii europeni ca între adulți.”

În opinia sa, este nevoie de ajustări serioase în relațiile dintre statele vestice și cele estice, cu atât mai mult cu cât nici marile economii ale Uniunii nu ar funcționa la parametri optimi. „Nici Germania, Franța sau Italia nu funcționează bine”, a conchis Caramitru.

