Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției

Emil Constantinescu a transmis un mesaj după ce Rodica Coposu, sora lui Corneliu Coposu, liderul Partidului Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat (PNȚCD), a murit.

„S-a stins Rodica Coposu, sora Seniorului Corneliu Coposu, liderul Partidului Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat (PNȚCD).

Dragostea de oameni, toleranța și devotamentul cu care a păstrat vie memoria ilustrului său frate și moștenirea politică a lui Corneliu Coposu i-au asigurat un loc special în inima mea.

Am fost onorat să le fiu alături surorilor Flavia și Rodica pe ultimul drum al Seniorului, împreună cu Regina Ana și Principesa Margareta, și m-am bucurat de-a lungul anilor de calda lor prietenie.

Seniorul Corneliu Coposu nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției, după o procesiune impresionantă, care a pornit din Piața Rosetti, sediul PNȚCD, și s-a oprit pentru o rugăciune de pomenire în Piața Universității, locul sacrificiului fondator al revoluționarilor din decembrie 1989.

„Totul este să supravieţuiască o atitudine. Dacă aceasta triumfă, dispariţia mea nu este semnificativă”, mărturisea Corneliu Coposu înainte de trecerea sa în legendă. Această atitudine a supraviețuit și a fost dusă mai departe prin toți cei care au fost apropiați Seniorului și surorilor sale.

Rodica Coposu va continua să trăiască pentru mine prin amintirile deosebit de prețioase adunate în întâlnirile noastre. Printre acestea, scrisoarea care a însoțit butonii de cămaşă ai lui Corneliu Coposu, pe care surorile Flavia și Rodica mi i-au dăruit în 19 noiembrie 2000, la aniversarea zilei mele de naștere: „Din puținele amintiri rămase de la Cornel, care v-a prețuit și v-a iubit mult”.

Dumnezeu să o odihnească!

Condoleanțe familiei și Fundației Corneliu Coposu!”, a transmis Emil Constantinescu.

