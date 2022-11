Eliminare ”Chefi la cuțite”. Brigitta Gheorghe a izbucnit în lacrimi când și-a auzit punctajul

Emoțiile au fost copleșitoare în ediția 27 a sezonului 10 Chefi la cuțite. De data aceasta, toate cele trei echipe au fost la duel. Chef Sorin Bontea și Chef Florin Dumitrescu au fost la egalitate cu farfuriile de la battle, motiv pentru care au fost nevoiți să își trimită doar jumătate de concurenți în „luptă”.

Competiția a fost una aprigă, iar tensiunile și presiunea s-au simțit la cote maxime în platoul show-ului culinar. De altfel, chefii au așteptat cu „sufletul la gură” să afle ce concurent o să părăsească competiția. Așteptările juraților au început să fie din ce în ce mai mari odată cu înaintarea în concurs.

„Este o probă la care eu m-aș fi descurcat imediat în 30 de minune. Nu înțeleg cum și de ce, pentru voi, a fost cea mai complicată probă de până acum. Nu avem astăzi 15 puncte, astăzi 3 dintre voi se vor salva cu 7 puncte”, i-a anunțat Gina Pistol.

Preparatul Floricăi Baboi a fost singura care a primit 14 puncte, în timp ce Dan Manciu a realizat o farfurie de 12 puncte. Titus, Mădălina Cafadaru și Oxi au revenit în bucătăria Chefi la cuțite cu 11 puncte.

Adrian Stroe, cuțitul de aur al lui chef Cătălin Scărlătescu, a obținut 8 puncte. De asemenea, Paco, Tobi și Brigitta Gheorghe s-au salvat cu 7 puncte. Carmen Cojocar a luat 6 puncte, fiind cel mai mic punctaj din această ediție. Așadar, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea a fost eliminată din competiție.

Brigitta Gheorghe nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi când și-a auzit punctajul: „Nu știu ce să mai fac, îmi pare rău. Am încercat să fac tot ca să pot sta aici. Am crezut că plec, sunt ușurată că mai rămân, dar mă doare foarte tare că este chef dezamăgit de mie.”

Amintim că Lina Chirilă a fost eliminată în ediția 26 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 31 octombrie 2022. Proba duelului a fost una dificilă, însă echipele au reușit să facă față provocării. Jurații au degustat preparatele concurenților și au rămas plăcut impresionați de unele farfurii. De asemenea, chefii au avut și câteva dezamăgiri în ceea ce privește unele rețete de la duel. „Multe note de 4 și 5. Eu zic că nu a fost o probă ușoară asta”, a spus Gina Pistol. Cei care au obținut punctaj maxim, de 15 puncte, au fost Mădălina Cafadaru, Carmen Cojocar, Titus Antonescu și Brigitta Gheorghe.

