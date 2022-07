Economia României, în creștere. INS: PIB, mai mare cu 5,1%

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere cu 6,4% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, arată datele provizorii (2) publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), scrie news.ro.

”Comparativ cu trimestrul IV 2021, Produsul Intern Brut în trimestrul I 2022 a fost, în termeni reali, mai mare cu 5,1%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 6,4% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier; Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2022, nefiind înregistrate diferenţe semnificative faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 139 din 8 iunie 2022”, arată datele INS.

Astfel, Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2022 a fost de 343,678 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,1% faţă de trimestrul IV 2021 şi cu 6,4% faţă de trimestrul I 2021. Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2022 a fost de 273,829 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 6,4% faţă de trimestrul I 2021.

Românii zic pas investițiilor. Salariul, cea mai importantă sursă de venit: 85,5% e dat pe cheltuieli

Cheltuielile totale ale populaţiei au reprezentat 85,5% din nivelul veniturilor, în primul trimestru al acestui an, cea mai mică pondere, aproape inexistentă, fiind destinată investiţiilor (doar 0,2%), arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în perioada analizată, în termeni nominali, 6.227 de lei/gospodărie şi 2.476 lei/persoană. În acelaşi context, în primele trei luni din 2022, cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în medie, de 5.324 lei/lună/gospodărie (2.117 lei/persoană) şi au reprezentat 85,5% din nivelul veniturilor totale.

Pe ce se duc banii românilor

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt: consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi pentru acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).



Totodată, cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau pentru construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi de echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, de doar 0,2%, potrivit Agerpres.

Salariile, cea mai importantă sursă de venituri

Datele INS relevă faptul că, în perioada ianuarie - martie 2022, veniturile băneşti au fost, în medie, de 5.777 lei/lună/gospodărie (2.297 lei/persoană), iar veniturile în natură au fost estimate la 450 lei/lună/gospodărie (179 lei/persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate acestora au format cea mai importantă sursă de venituri, respectiv 67,1% din veniturile totale ale gospodăriilor.



De asemenea, la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit veniturile din prestaţii sociale (20,9%), veniturile în natură (7,2%), contravaloarea în principal a consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,6%), veniturile din agricultură (1,3%), precum şi cele din proprietate şi din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News