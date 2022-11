După eliminarea lui Ahmad Daas, Florin Dumitrescu a fost deranjat de gesturile unor concurenți din echipa lui

Ediția 28 a sezonului 10 „Chefi la cuțite”, de pe 2 noiembrie, a venit cu o pierdere pentru echipa lui chef Florin Dumitrescu. Ahmad Daas a fost eliminat din competiția show-ului culinar, farfuria sa obținând cel mai mic punctaj.

„A fost o zi agitată cu note bune, dar și mai puțin bune. Cineva trebuie să plece acasă, chiar și într-o asemenea zi grea”, a spus Gina Pistol.

În ediția 28 a sezonului 10 Chefi la cuțite, Gabi și Paco au obținut 15 puncte, în timp ce Oxi a luat 13 puncte. Ștefania, Florica Baboi și Andrei Mihalcea au intrat în bucătăria show-ului culinar cu 12 puncte. De asemenea, NOSFE a făcut o farfurie de 10 puncte, iar Raluca și Dan Manciu din echipa lui chef Florin Dumitrescu au obținut 9 puncte. Florin Dragomir și Gigi au luat 8 puncte, motiv pentru care s-au întors la bancul de lucru.

Farfuria cu cel mai mic punctaj a fost cea a lui Ahmad Daas. Acesta a obținut doar 6 puncte, fapt pentru care părăsește competiția.

„Eu nu am avut nicio speranță în momentul ăla că o să rămân! Sunt sigur că l-am dezamăgit pe chef Florin Dumitrescu în seara asta. Am dat absolut tot ce am putut, dar trebuie să dau un pic mai mult, să fiu atent și cu colegii mei. (...) Nu e vina nimănui că am plecat eu acasă, e vina mea. Nu am știu să mă încadrez cu timpul. E greșeala mea, îmi asum!”, a mărturisit Ahmad Daas.

Vestea nu a fost una deloc bună pentru chef Florin Dumitrescu. Mai mult decât atât, juratul a fost deranjat de gesturile unor concurenți din echipa lui, la întoarcerea în bucătărie.

„Îmi pare rău pentru Ahmad, consider că și-a depășit cu mult așteptările și pe ale mele le-a depășit. Eu am rămas uimit de altceva când am intrat în bucătărie. Nu le-a păsat că pleacă un membru al echipei noastre. Pe Florin îl interesa de ce farfuria lui a luat doar 8 puncte”, a dezvăluit chef Florin Dumitrescu.

Amintim că Lina Chirilă a fost eliminată în ediția 26 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 31 octombrie 2022. Proba duelului a fost una dificilă, însă echipele au reușit să facă față provocării. Jurații au degustat preparatele concurenților și au rămas plăcut impresionați de unele farfurii. De asemenea, chefii au avut și câteva dezamăgiri în ceea ce privește unele rețete de la duel. „Multe note de 4 și 5. Eu zic că nu a fost o probă ușoară asta”, a spus Gina Pistol. Cei care au obținut punctaj maxim, de 15 puncte, au fost Mădălina Cafadaru, Carmen Cojocar, Titus Antonescu și Brigitta Gheorghe.

Citește și...

Speak a rămas fără cuvinte când a aflat ce salariu avea Cătălin Scărlătescu în 1994

Speak l-a întrebat pe Cătălin Scărlătescu, în podcastul „La fileu”, când a început să facă primii bani din meseria sa.

„Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1400 de dolari”, a spus Cătălin Scărlătescu, moment în care Speak a rămas fără cuvinte. „Da, da!”, a subliniat Cătălin Scărlătescu. „Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani”, a zis Cătălin Scărlătescu.

„În 1993, ai mei și-au făcut un credit pentru un televizor color. 1400 de dolari?! În lei cât era? Luai o Dacie”, a zis Speak. „Aveam vreo trei mașini atunci”, a zis Cătălin Scărlătescu. „Important este cu cine și pentru cine muncești”, a mai zis bucătarul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News