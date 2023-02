Dispărut din 2010. Povestea marinarului mumificat găsit la bordul unei nave fantomă

Sursa fotografie: Captură YouTube, Times Of India

Într-o zi, în primăvara lui 2016, echipajul unei ambarcațiuni a întâlnit o mică barcă cu pânze aflată în derivă, în largul coastei Guam, în Oceanul Pacific. După cum dictează regulile maritime, echipajul s-a abătut de la cursa sa inițială și s-a îndreptat să verifice dacă este cineva la bordul ambarcațiunii aflată în derivă.

Odată ajunși la bord, salvatorii au crezut inițial că era vorba despre o ambarcațiune abandonată însă, sub punte, aceștia găsesc un corp uman, singurul membru al echipajului, complet mumificat.

Corpul mumificat era așezat la o măsuță, lângă emițătorul radio, cu capul sprijinit pe un braț. Poate că încercase să cheme ajutor chiar înainte ca acesta să moară, scrie publicația Independent.

Purtătorul de cuvânt al poliției naționale, comisarul șef Wilben Mayor, a declarat agenției de presă AFP: ”Cauza morții este infarctul miocardic acut pe baza autopsiei efectuate de laboratorul regional de criminalitate. Se estimează că marinarul german era mort de aproximativ 7 zile”.

În prezent, nu este clar cum corpul lui Bajorat și-ar fi schimbat atât de dramatic starea în care se afla, într-un interval de timp atât de scurt, de doar șapte zile. Se presupune că vânturile oceanice, temperaturile ridicate și aerul sărat au ajutat la păstrarea corpului intact.

”Aerul, căldura și salinitatea mării sunt toate foarte propice mumificării”, a spus Peter Vanezis, profesor de patologie legală la The London School of Medicine and Dentistry.

În ultimii 20 de ani, marinarul Fritz Bajorat ar fi navigat în jurul lumii pe iahtul său, Sayo. În timp ce rapoartele sugerau că nu a mai fost văzut din 2009, un prieten a spus presei că ar fi auzit noutăți de la el în 2015, prin intermediul Facebook.

Pe barca marinarului mumificat au fost găsite fotografii de familie care îl înfățișau pe acesta împreună cu soția și fiica sa. Când ambasada Germaniei de pe insula Mindanao a încercat să-i contacteze familia, ei au descoperit că fosta lui soție a murit de cancer în 2010. Singura care a putut identifica cadavrul a fost fiica sa, Nina, de la care autoritățile au aflat că Bajorat naviga singur pe mare de ani de zile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News